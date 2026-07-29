Antalya'nın Aksu ilçesi Barbaros Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında ani bir renk değişimi yaşandı. Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, dün öğle saatlerinde kanal suyunun yaklaşık yarım saat boyunca turkuaz renkte aktığı tespit edildi.

Murtuna Mahallesi'nden Kundu'ya kadar uzanan ve bölgedeki binlerce dekarlık mısır ile pamuk tarlalarının sulamasında kullanılan kanal, kısa süre sonra normal rengine döndü. Ancak renk değişiminin hemen ardından çevrede balık ölüsünü andıran ağır bir koku hissedildiği bildirildi.

KOKU VE RENK DEĞİŞİMİNİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Mahalle sakinlerinden Hediye Gündüz, balkona çıktığında kanalın havuz suyuna benzer bir renkte aktığını belirterek, bu durumun yaklaşık 30 dakika sürdüğünü ve ardından etrafa kötü bir koku yayıldığını ifade etti. Yetkililerin, suyun rengindeki değişimin kaynağını belirlemek üzere bölgede gün içinde inceleme yapması bekleniyor.

KANALLARDAKİ ANİ DEĞİŞİMLER NE ANLAMA GELİYOR?

Tarımsal sulama kanallarında görülen ani renk değişimleri ve ağır kokular, genellikle suya dışarıdan karışan kimyasal atıklardan veya ani alg (yosun) patlamalarından kaynaklanıyor. Kaynağı belirsiz renk değişimleri sırasında suyun tarım arazilerinde kullanılmasının, toprak ve ürün sağlığı açısından potansiyel riskler oluşturabileceği değerlendiriliyor.