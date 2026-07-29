Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün haberine göre, Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde inşa edilen Çalkaya Kapalı Pazar Yeri, tamamlanmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen kapılarını açamadı. Yaklaşık 25 milyon 570 bin TL yatırımla hayata geçirilen tesis, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Pazarcılar Odası arasındaki yetki anlaşmazlığı yüzünden atıl durumda bekliyor.

Kapalı alanın kullanıma sunulmaması, esnafın ve bölge halkının mağduriyetine yol açıyor. Yaz aylarında sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu günlerde Güzelyurt Şehit Mustafa Göktür Caddesi üzerindeki sokak pazarında tezgah açmak zorunda kalan esnaf, modern tesise geçiş yapmayı talep ediyor.

MECLİS GÜNDEMİNDEN SONUÇ ALINAMADI

Pazar yerinin durumu ve "sağlam değil" iddiaları üzerine harekete geçen AK Parti Aksu ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Mekik, sorunu meclis gündemine taşıdıklarını aktardı. Mekik, eksiklerin giderilerek tesisin açılması için talepte bulunduklarını, odanın bilgilendirileceği söylenmesine rağmen iki ayı aşkın süredir geri dönüş alamadıklarını ifade etti.

YETKİ KRİZİ NASIL BAŞLADI?

Tesisin yapım süreci, 6 Temmuz 2023'te Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile dönemin Antalya Semt Pazarcıları Odası Başkanı Metin Bucak arasında imzalanan protokole dayanıyor. Ancak kurumlar arası devir süreçlerindeki belirsizlikler, tamamlanmış kamu yatırımlarının bürokratik engellere takılarak vatandaşın kullanımına sunulamamasına neden olan tipik bir altyapı işletme krizine dönüştü.

Mevcut Antalya Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz ise gecikmenin sorumluluğunun kendilerinde olmadığını savundu. Öz, pazarı inşa edip iki yıl boyunca bekleten tarafın oda olmadığını belirterek, resmi açılış kararının ve sokak pazarını kaldırma yetkisinin tamamen belediyeye ait olduğunu kaydetti.