Antalya'nın Aksu ilçesinde yapımı devam eden 300 yataklı Aksu Devlet Hastanesi inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu Kaymakamı Cevat Çelik, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım tesiste incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi aldı. Hastanenin ağustos ayı sonu veya eylül ayı başında hizmete açılması planlanıyor.

HASTANENİN KAPASİTESİ VE BÖLÜMLERİ NELER?

İhalesi 9 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen ve 6 Haziran 2018'de inşaatına başlanan proje, 59 bin 800 metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor. Toplam 63 bin 342 metrekare kapalı alana sahip olan sağlık tesisinde 249'u normal hasta yatağı olmak üzere 300 yatak kapasitesi bulunuyor. Odaların 88'i çift, 73'ü ise tek kişilik olarak tasarlandı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesi toplam 57 yataktan oluşacak. Bu yatakların 35'i yetişkin, 10'u çocuk ve 12'si yenidoğan hastalar için ayrıldı. Ayrıca tesiste 20 psikiyatri yatağı, 18 palyatif bakım yatağı ve 6 hükümlü hasta yatağı da yer alacak.

BÖLGE SAĞLIK ALTYAPISINA NASIL BİR KATKI SAĞLAYACAK?

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında hastanenin en kısa sürede eksiksiz şekilde hizmete alınması için yapılması gerekenler değerlendirildi. Kurum yetkilileri, tamamlandığında Aksu ve çevre yerleşimlerin sağlık hizmeti kapasitesini önemli ölçüde artıracak olan yeni hastanenin, bölgenin sağlık altyapısına güçlü bir katkı sağlamasını hedeflediklerini bildirdi.

Antalya'nın doğu aksında yer alan Aksu ilçesindeki bu yatırım, kent merkezindeki hastanelerin yükünü hafifletme potansiyeli taşıyor. Çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların da donanımlı bir sağlık tesisine erişimini kolaylaştıracak olan proje, bölgedeki sevk oranlarını düşürerek yerinde tedavi imkanlarını genişletecek.