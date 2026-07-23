ABD'de faaliyet gösteren Taco Bell restoranlarında tüketilen marullarda cyclospora enfeksiyonu görülmesi, markanın müşteri trafiğinde ciddi bir düşüşe neden oldu. Yaşanan krizin ardından şirket, tüketicilerin güvenini yeniden kazanmak amacıyla menü fiyatlarında indirim kampanyası başlattı.

Cnbc-e'nin aktardığına göre, salgının kaynağı olarak Taylor Farms tarafından tedarik edilen rendelenmiş marullar gösterildi. Gelişmelerin ardından Taco Bell, şüpheli ürünleri tüm şubelerinden kaldırırken, tedarikçi firma ABD'nin 27 eyaletindeki marullarını gönüllü olarak geri çağırdı. Araştırma şirketi Morning Consult'un yayımladığı verilere bakıldığında, salgın haberlerinin ardından markaya olan tüketici güveninde belirgin bir kırılma yaşandığı tespit edildi.

KRİZ YÖNETİMİNDE NASIL BİR YOL İZLENDİ?

Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zinciri, internet sitesi üzerinden destek mesajları yayımlayarak indirim kampanyasını duyurdu. Şirket, sosyal medya platformlarında da tüketici yorumlarına yer vererek iletişimi açık tutmaya çalıştı.

Taco Bell CEO'su Sean Tresvant, mesleki sosyal ağ LinkedIn üzerinden yaptığı değerlendirmede, kriz süresince şeffaf bir politika izleyeceklerini bildirdi. Müşteri sadakatinin kendiliğinden var olmadığını ve her fırsatta yeniden kazanılması gerektiğini vurgulayan Tresvant, atılacak yeni adımlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini aktardı.

CYCLOSPORA PARAZİTİ NEDİR VE NASIL BULAŞIR?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geri çağırma sürecini destekleyen güçlü salgın bulguları elde ettiklerini açıkladı. Kurum, kapsam dışı kalan bir partideki pozitif test sonucunun ise hatalı olduğunu doğruladı.

Mikroskobik bir bağırsak paraziti olan cyclospora, genellikle kirli su ve iyi yıkanmamış çiğ sebzeler aracılığıyla insan vücuduna giriyor. Enfeksiyona yakalanan kişilerde şiddetli mide krampları, ishal, bulantı ve halsizlik gibi semptomlar ortaya çıkıyor. Çiğ yeşillik tüketiminin riski artırdığı bilinse de hastalık uygun tıbbi müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alınabiliyor.