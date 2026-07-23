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Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgilere göre M.R.Ç.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Çocuğun suyun içinde batıp çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden havuza girerek M.R.Ç.'yi sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte tatil yapan 4 yaşındaki M.R.Ç., girdiği yetişkin havuzunda bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

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