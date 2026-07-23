MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığı'nın davetlisi olarak Alanya'ya gelen Ersin Tatar, sabah saatlerinde Alanya'da denizin tadını çıkardı. Akdeniz'in maviliklerinde kulaç atan Tatar, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Alanya'dan selamlar… Bu sabah sporuma Alanya'nın güzel denizinde yüzerek başladım. Hepinize sağlıklı bir gün dilerim" ifadelerini kullandı. Tatar, bugün saat 19.00'da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda MHP Alanya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Kıbrıs Türkü'nün Millî Mücadelesi" konulu konferansa konuşmacı olarak katılacak. (Şerife ÇOBAN)

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Muhabir: Şerife ÇOBAN