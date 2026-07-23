Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sabah saatlerinde sarsıntı kaydedildi. Saat 10.26'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı. Meydana gelen sarsıntı, bölgede kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu.

AFAD tarafından paylaşılan sismik verilere göre, yer sarsıntısının merkez üssü Akçadağ olarak belirlendi. Yerin 11.46 kilometre derinliğinde oluşan deprem sonrasında, yetkili kurumlardan şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya hasar ihbarı yansımadı.

BÖLGEDEKİ SİSMİK HAREKETLİLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Malatya ve çevresi, Doğu Anadolu Fay Hattı sisteminin etkisi altında bulunması sebebiyle sismik olarak aktif bir bölge konumunda yer alıyor. Uzmanlar, bu büyüklükteki sarsıntıların bölgenin tektonik doğası gereği olağan olduğunu belirtiyor. Vatandaşların asılsız bilgilere itibar etmeden yalnızca resmi kurum açıklamalarını takip etmeleri tavsiye ediliyor.