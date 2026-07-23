Alanya'da polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari daha adalete teslim edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 38 yaşındaki kadın hükümlü G.Ç., saklandığı adreste düzenlenen baskınla yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin istihbarat ve takip çalışmaları neticesinde, şahsın Güllerpınarı Mahallesi'nde bir evde gizlendiği tespit edildi. Emniyet kaynaklarının aktardığına göre, belirlenen adrese yapılan operasyonda hükümlü kadın kıskıvrak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç., emniyetteki ifade ve belgelendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından kararı yüzüne okunan firari hükümlü, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR

Bölgede suç oranlarını düşürmek ve kesinleşmiş cezası bulunan firarilerin toplum içine karışmasını engellemek amacıyla kolluk kuvvetlerinin saha çalışmaları aralıksız devam ediyor. Turizm merkezlerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi hedeflenirken, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin adalete teslim edilmesi kamu güvenliğinin sağlanması açısından kritik bir rol üstleniyor.