Havacılık sektöründe son dönemde kaydedilen büyüme, havalimanlarındaki yer hizmetleri personeline yönelik istihdam ihtiyacını artırdı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, yolcu trafiğindeki yoğunluk nedeniyle şirketler yeni personel arayışına girerken, lise mezunlarının da başvurabildiği bu pozisyonlar iş arayan gençlerin bir numaralı tercihi haline geldi. Düzenli gelir ve kariyer olanakları sunan meslek grubu, yüksek maaş skalasıyla dikkat çekiyor.

Havalimanlarında faaliyet gösteren yer hizmetleri firmaları; bagaj operasyonları, apron hizmetleri, yolcu hizmetleri ve uçuş operasyonları gibi çeşitli alanlarda alım yapıyor. Belirli pozisyonlar için sektörel deneyim talep edilse de, birçok ilan yeni mezun ve tecrübesiz adaylara da istihdam olanağı sağlıyor.

KPSS ŞARTI ARANMIYOR

Özel sektör bünyesinde gerçekleştirilen personel alımlarında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı bulunmuyor. Apron operasyonları, bagaj hizmetleri ve saha görevleri için en az lise mezunu olmak yeterli kabul ediliyor. Yabancı dil bilgisi gerektiren yolcu hizmetleri gibi alanlarda ise şirketler genellikle ön lisans veya lisans mezunu adaylara yöneliyor. Adaylardan istenen temel kriterler arasında vardiyalı çalışma sistemine uyum, güçlü iletişim becerileri ve olumlu sonuçlanan güvenlik soruşturması yer alıyor.

GÖREVE GÖRE MAAŞ DAĞILIMI

Yer hizmetleri çalışanlarının elde ettiği gelir; görev tanımı, şirket politikası, deneyim süresi ve ek mesai ödemelerine göre şekilleniyor. Gece mesaileri ve sosyal haklarla birlikte toplam gelir seviyesi yükseliyor. Mevcut piyasa koşullarında yaklaşık maaş aralıkları şu şekilde listeleniyor:

Uçuş Operasyon Uzmanı: 90.000 TL – 120.000 TL

Yolcu Hizmetleri Süpervizörü: 75.000 TL – 100.000 TL

Apron Operasyon Personeli: 65.000 TL – 90.000 TL

Yolcu Hizmetleri Personeli (Check-in/Gate): 60.000 TL – 85.000 TL

Ramp (Bagaj) Personeli: 55.000 TL – 75.000 TL

Kargo Operasyon Personeli: 55.000 TL – 75.000 TL

HAVACILIKTA VARDİYA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Havalimanlarının kesintisiz 24 saat esasına göre faaliyet göstermesi, yer hizmetleri personelinin çalışma saatlerini doğrudan belirliyor. Sektördeki yüksek maaş skalasının temel nedenlerinden biri olan vardiya sistemi, çalışanların gece nöbetleri ve resmi tatillerde de görev yapmasını gerektiriyor. Bu zorlu mesai düzeni, personele ödenen vardiya tazminatları ve fazla mesai ücretleriyle telafi ediliyor.

Sektöre giriş yapan çalışanlar, edindikleri tecrübeyle birlikte zaman içinde takım lideri, vardiya amiri, operasyon sorumlusu ve süpervizör gibi yönetici pozisyonlarına yükselebiliyor. Havacılık endüstrisindeki büyüme ivmesinin devam etmesiyle, yer hizmetleri alanındaki nitelikli personel talebinin önümüzdeki yıllarda da sürmesi öngörülüyor.