Alanya Hataylılar Derneği Başkanı Ayhan Doğru, Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılışının 87. yıl dönümü kapsamında bir kutlama mesajı yayımladı. Doğru, 23 Temmuz 1939 tarihinde gerçekleşen bu tarihi olayın, diplomatik başarının ve milli iradenin en önemli göstergelerinden biri olduğunu bildirdi.

ATATÜRK'ÜN KARARLI VİZYONU

Dernek başkanı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil olması milletin sarsılmaz iradesi sayesinde hayata geçirildi. Doğru, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu tarihi süreçte emeği geçen tüm devlet büyüklerini ve şehitleri minnetle andıklarını aktardı. Açıklamada, Hatay'ın hoşgörü, vatan sevgisi ve kardeşliğin sembolü olmaya günümüzde de devam ettiği belirtildi. Bu birlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekildi.

HATAY'IN ANAVATANA KATILMA SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Tarihi kayıtlara göre, 2 Eylül 1938 tarihinde kurulan bağımsız Hatay Devleti meclisi, aldığı kararla Türkiye'ye katılma iradesi gösterdi. 23 Temmuz 1939'da ise Hatay resmen Türkiye'nin bir ili haline geldi. Atatürk'ün vefatından kısa bir süre sonra tamamlanan bu diplomatik zafer, Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliği ve bütünlüğü açısından kritik bir dönüm noktası oluşturdu.

Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Hataylılar, kurdukları dernek çatısı altında hem bölgesel kültürlerini yaşatıyor hem de tarihi günlerde dayanışma örneği sergiliyor. İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının bu tür anma mesajları, Alanya'nın kültürel bütünlüğüne ve toplumsal hafızasına katkı sunmaya devam ediyor.