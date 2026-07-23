Geleneksel Türk kahvaltılarının en çok tercih edilen besinlerinden domates ve peynirin bir arada tüketilmesinin, bazı bünyelerde sindirim zorlukları yarattığı aktarıldı. Özellikle sabah saatlerinde yaşanan mide ekşimesi ve gaz problemlerinin temelinde bu ikilinin yer alabileceği belirtiliyor.

Beslenme uzmanları tarafından değerlendirilen popüler iddialara göre, asitli yapıdaki domates ile protein ağırlıklı peynir aynı anda mideye girdiğinde sindirim süreleri çakışabiliyor. Midenin asiditeyi dengelemeye çalışırken peynirin sindirimini ertelemesi, hassas kişilerde şişkinliğe zemin hazırlıyor.

MİDE ASİDİ DOMATESTEN DAHA GÜÇLÜ

Sözcü'de yayımlanan habere göre, gıda biyokimyası uzmanları bu sürecin sanılandan farklı işlediğini vurguluyor. İnsan midesi, salgıladığı hidroklorik asit sayesinde 1.5 ile 2.0 pH değerleri arasında oldukça yüksek bir asit seviyesine sahip bulunuyor. Domatesin içerdiği asit, midenin doğal florası karşısında zayıf kaldığı için asıl sorunun birleşimden değil, besinlerin kendi yapısından kaynaklandığı ifade ediliyor.

KİMLER DİKKATLİ TÜKETMELİ?

Tek başına tüketildiğinde bile domates, içerdiği likopen ve organik asitler sebebiyle gastrit veya reflü hastalarında yanmayı tetikleyebiliyor. Peynir ise yüksek yağ oranı ve laktoz barındırması nedeniyle, laktoz intoleransı olan bireylerde sindirim süresini uzatarak gaz sancısı yaratıyor. Herhangi bir mide rahatsızlığı bulunmayan sağlıklı bireylerin bu ikiliyi tüketmesinde metabolik bir sakınca görülmezken, sindirim hassasiyeti olanların kendi vücut tepkilerini izleyerek porsiyon kontrolü yapması öneriliyor.