Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Antrenörlük Kursu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi desteğiyle Alanya'da başladı.

FIVB tarafından kurs eğitmeni olarak görevlendirilen Dr. Ahmed Amr Atta yönetimindeki 5 günlük eğitim programı, FIVB tarafından “Beach Volleyball Centre of Excellence” (Plaj Voleybolu Mükemmeliyet Merkezi) unvanına layık görülen 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde düzenleniyor. Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, eğitimin ilk günü kursiyerlerle bir araya geldi ve tesiste yürütülen sportif faaliyetlerle ilgili detaylı bilgiler aktardı. Bu önemli organizasyon, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) desteğiyle Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ile Boardee Sports Organizasyon arasındaki iş birliği kapsamında gerçekleştiriliyor.

Uluslararası eğitim programında Türkiye, Çekya, Bulgaristan, İspanya ve Belarus’tan kadın ve erkek katılımcılar yer alacak. Kurs, farklı ülkelerden antrenörlerin mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına da önemli bir ortam sağlayacak.

KURSİYERLER HEM TEORİK HEM DE UYGULAMALI EĞİTİM ALACAK

Teorik eğitimler ile sahada gerçekleştirilecek uygulamalı çalışmaları bir araya getiren kursta, plaj voleybolu antrenörlüğünün temel ve ileri düzey konuları kapsamlı şekilde ele alınıyor. Eğitim programında; Plaj voleybolunun tarihi ve modern gelişimi, FIVB’nin organizasyon yapısı, antrenörün rolü, nitelikleri, görev ve sorumlulukları, temel plaj voleybolu teknikleri ve öğretim yöntemleri, takım oluşturma ve sporcu gelişimi, modern antrenman yöntemleri ve teknikleri, güncel hücum ve savunma sistemleri, kısa, orta ve uzun vadeli antrenman planlaması, çocuklar, başlangıç seviyesindeki sporcular ve ileri düzey oyuncular için antrenman programı hazırlanması, performans ve video analizi ile bu çalışmaların sporcu gelişimindeki önemi gibi başlıklar işleniyor. Kursun sonunda katılımcıların bilgi ve uygulama düzeyleri, standartlaştırılmış teorik ve pratik sınavlarla değerlendirilecek.