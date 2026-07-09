Akseki'de uzun süredir ihtiyaç duyulan modern sanayi altyapısı için resmi adımlar atıldı. Akseki Belediyesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolüyle, ilçeye yeni bir küçük sanayi sitesi inşa edilecek.

İmzalanan anlaşmaya göre proje, ATSO tarafından bir sosyal sorumluluk girişimi olarak hayata geçirilecek. İnşaat sürecinin tamamlanmasının ardından tesis, işletilmek üzere Akseki Belediyesi'ne devredilecek. Aktarılan bilgilere göre, protokol törenine Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, ATSO

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve ATSO

Genel Sekreteri Aslı Şahin Tekin katılım sağladı.

PROJE KAPSAMINDA NELER DEĞİŞECEK?

İlçeye kazandırılacak olan ATSO

Ali Bahar Küçük Sanayi Sitesi, bölgedeki ticari faaliyetleri tek bir merkezde toplayarak ekonomik altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Bu yatırımla birlikte, dağınık halde bulunan esnaf ve sanatkârlar daha güvenli, düzenli ve modern iş yerlerine kavuşacak. Yeni tesisin, üretim kapasitesini artırarak yerel istihdama da doğrudan katkı sunması bekleniyor.

BAŞKAN AKCA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Belediye Başkanı İlkay Akca, projenin Akseki'nin ticari gelişiminde kritik bir rol oynayacağını vurguladı. Açıklamasında ATSO yönetimine ve projeye oy birliğiyle destek veren meclis üyelerine teşekkür eden Akca, emeği geçenlere şükranlarını iletti.

Başkan Akca değerlendirmesinde, "ATSO

Ali Bahar Küçük Sanayi Sitesi'nin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, üretime, istihdama ve kalkınmaya uzun yıllar katkı sağlamasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi. Tesisin faaliyete geçmesiyle ilçenin ekonomik potansiyelinin daha verimli kullanılması öngörülüyor.