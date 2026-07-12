Göreve geldikleri günden bu yana belediyenin mali yapısını güçlendirmek için kararlı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Akca, SGK yapılandırma sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

"Mali Disiplinden Taviz Vermedik"

Başkan İlkay Akca yaptığı açıklamada, belediyenin borç yükünü azaltmayı ve geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmeyi hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Akseki Belediyesi olarak SGK yapılandırmamızı tamamladık. Göreve geldiğimiz günden bu yana mali disiplinden taviz vermeden, belediyemizin yükünü azaltmak ve geleceğini güçlendirmek için kararlılıkla çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada, SGK yapılandırma sürecimizi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz."

"Şeffaf Belediyeciliğin Sonucu"

Borçların kapatılmasının planlı yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu vurgulayan Akca, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu başarı; planlı yönetimin, şeffaf belediyeciliğin ve kaynaklarımızı doğru kullanmanın somut bir sonucudur. Akseki'mize hayırlı olsun. Daha güçlü bir belediye, daha güçlü bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz."

Akseki Belediyesi'nin SGK'ya olan 3,7 milyon TL'lik borcunu kapatması, belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilirken, belediye yönetimi bundan sonraki süreçte de mali disiplin ve tasarruf odaklı çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.