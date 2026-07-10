Akseki'de esnafın uzun süredir beklediği sanayi sitesi yatırımı için resmi adımlar atıldı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Akseki Belediyesi, ilçeye inşa edilecek ATSO

Ali Bahar Küçük Sanayi Sitesi için iş birliği anlaşmasına vardı.

İmzalanan protokole göre, tesis ATSO tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak inşa edilecek ve tamamlanmasının ardından Akseki Belediyesi'ne devredilecek. Törene ATSO

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca ve ATSO

Genel Sekreteri Aslı Şahin Tekin katıldı.

ESNAFA MODERN ÇALIŞMA ALANI

İmza töreninde projenin detaylarını aktaran Yusuf Hacısüleyman, ilçedeki esnaf ve sanatkarlar için daha düzenli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi. Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca ise bu yatırımın yıllardır süregelen bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, modern tesisin bölgedeki ticari hayata yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı.

YENİ TESİS BÖLGEYE NE SAĞLAYACAK?

Küçük sanayi sitelerinin ilçe merkezlerinde dağınık halde bulunan atölyeleri tek bir çatı altında toplaması, hem çevre düzenini sağlıyor hem de esnaf arası ticari etkileşimi artırıyor. Akseki'de hayata geçirilecek bu projenin de benzer şekilde lojistik ve altyapı sorunlarını çözerek yerel ekonomiyi canlandırması öngörülüyor.

Anlaşma kapsamında ayrıca, inşa edilecek sanayi sitesi içerisinde ATSO

Akseki Temsilciliği için süresiz kullanım hakkıyla bağımsız bir bölüm ayrılacak.

ATSO

Akseki Temsilcisi Mehmet Gündoğdu'nun da yer aldığı görüşmelerde, projenin işletmelere sunacağı yeni fırsatlar masaya yatırıldı.