Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, tıp dünyasına Türk hekimlerin adıyla giren 'Özkan Tekniği' kullanılarak üçüncü kadavradan rahim nakli başarıyla gerçekleştirildi. Doğuştan rahmi olmayan 36 yaşındaki Mekkiye Bostancı, 56 yaşındaki bir kadavradan bağışlanan organla 14 saat süren kapsamlı bir cerrahi operasyonun ardından anne olma umuduna kavuştu.

Hastaneden edinilen bilgilere göre, 17 yıllık evli olan Bostancı'nın nakil serüveni tesadüfi bir buluşmayla başladı. Geçtiğimiz yıl Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Gönül Elçileri' projesi kapsamında eşiyle koruyucu aile olan Bostancı, katıldığı etkinlikte Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile tanıştı. Bu görüşmede durumunu anlatan hasta, yapılan tıbbi değerlendirmelerin ardından nakil bekleme listesine dahil edildi.

ZORLU OPERASYON NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Eşiyle birlikte Mersin'de tatilde oldukları sırada, önceki gün saat 18.00 sularında uygun kadavra bulunduğu haberini alan aile hızla Antalya'ya döndü. Yapılan ön tetkiklerin ardından sabah 07.00'de ameliyat hazırlıklarına başlandı. Kadavradan organın alınmasının ardından saat 09.00'da esas nakil aşamasına geçildi. Tüm gün süren ve oldukça zorlu geçen ameliyat, 14 saatin sonunda tamamlandı.

Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özlenen Özkan, organ bağışında bulunan kadavranın yakınlarına başsağlığı dileyerek teşekkür etti. Hastanın 10 yıldır bu anı beklediğini ve tedavi süreci için hayatını planlayarak Antalya'ya taşındığını aktaran Prof. Dr. Özkan, ilk bir haftalık sürecin damar tıkanıklığı, enfeksiyon ve doku reddi (rejeksiyon) riskleri nedeniyle hem hasta hem de hekimler açısından teyakkuzda geçeceğini vurguladı.

ÖZKAN TEKNİĞİ TIP DÜNYASINA NE KAZANDIRDI?

İlk kez 2011 yılında Derya Sert'e, ardından 2021'de Havva Erdem'e uygulanan bu cerrahi yöntem, dünyada kadavradan rahim naklinin başarılı bir şekilde yapılabileceğini kanıtlayarak tıp literatürüne 'Özkan Tekniği' olarak kaydedildi. Bu teknik, doğuştan rahmi olmayan veya medikal sebeplerle organını kaybeden kadınlar için global ölçekte uygulanabilir yeni bir tedavi standardı oluşturuyor.

Operasyon ekibinde görev alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan ise bu tür ameliyatların dünyada yalnızca sayılı merkezlerde yapılabildiğine dikkat çekti. Akdeniz Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bu 13'üncü kompozit doku ve 3'üncü rahim nakli, Antalya'nın ileri tıp uygulamalarındaki küresel başarısını bir kez daha kanıtladı. Hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kritik hastane süreci yakından izlenmeye devam ediyor.