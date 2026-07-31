Antalya'nın Akseki ilçesinde inşası planlanan ve yaklaşık 910 milyon lira bütçe ayrılan rüzgar enerjisi santrali (RES) projesi rafa kalktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yatırımcı firmanın talebi doğrultusunda yaklaşık iki yıldır süren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini iptal etti.

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, Hacı İlyas ve Bucakkışla mahallelerini kapsayan D11 RES ve Elektrik Depolama Tesisi, Dere Enerji A.Ş. tarafından yürütülüyordu. Toplam 757,99 hektarlık alana kurulması planlanan tesiste 10 adet rüzgar türbini yer alacaktı. Tesisin 70 megavatlık (MW) santral kısmı için 651 milyon lira, 70 megavatsaatlik (MWh) depolama birimi için ise 259 milyon lira olmak üzere toplam 910 milyon liralık bir yatırım öngörülüyordu.

YILDA 280 MİLYON KİLOVATSAAT ÜRETİM HEDEFLENİYORDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 8 Haziran 2023 tarihinde ön lisans verilen projenin, yılda 280 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi planlanıyordu. Üretilen enerjinin 154 kilovoltluk Akseki-Seydişehir Enerji İletim Hattı üzerinden ulusal enterkonnekte sisteme aktarılması hesaplanmıştı. Eylül 2023'te başlayan ÇED süreci kapsamında halkın katılımı toplantıları yapılmış ve İnceleme ile Değerlendirme Komisyonu aşamasına geçilmişti.

ÇED SÜRECİ NEDEN SONLANDIRILDI?

Türkiye'deki büyük ölçekli enerji yatırımlarında ÇED süreci, projenin çevresel ve teknik uygunluğunu belirleyen en temel aşama olarak kabul ediliyor. Sürecin yatırımcı müşavir şirketinin talebiyle ÇED Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca sonlandırılması, mevcut projenin yasal onay aşamasının tamamen durduğu anlamına geliyor. Benzer yatırımların aynı bölgede tekrar gündeme gelebilmesi için tüm lisans ve başvuru süreçlerinin sıfırdan başlatılması gerekiyor.

İptal kararı sonrası gözler, Akdeniz Bölgesi'nin yüksek rüzgar potansiyeline sahip alanlarında planlanan diğer yenilenebilir enerji yatırımlarının akıbetine çevrildi. Projenin iptal edilmesiyle birlikte söz konusu tahsis alanının gelecekte nasıl değerlendirileceği henüz bilinmiyor.