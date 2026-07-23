Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 2 bin 400 rakımlı yaylalara yaz aylarında göç eden vatandaşlar, elektrik altyapısının bulunmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Yerel kaynakların aktardığına göre, komşu il Konya sınırları içindeki yaylalara elektrik hizmeti sağlanırken, sınırın Antalya tarafının karanlıkta kalması bölge halkının tepkisine yol açtı.

Yaz sıcağından kaçarak 4 ile 5 ay boyunca yaylalarda konaklayan binlerce kişi, aydınlatma ve beyaz eşya kullanımı için kendi çözümlerini üretmek zorunda kalıyor. Gündoğmuş'a bağlı Eğrigöl ve Söbüçimen başta olmak üzere Çenger, Taşbaşı, Hacıobası, Uzunlar, Hamamçukuru, Avşallar ve Payallar yaylalarında altyapı bulunmuyor. Buna karşın hemen sınırda yer alan Konya'ya bağlı Çağlayan, Sırıstat (Karacahisar), Sülek ve Hocalı yaylalarında elektrik şebekesinin aktif olması vatandaşların tepkisini büyütüyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ MALİYETLERİ CEP YAKIYOR

Elektrik şebekesinin olmaması, vatandaşları yenilenebilir enerji alternatiflerine veya geleneksel aydınlatma yöntemlerine yönlendiriyor. Temel enerji ihtiyacını karşılamak için kurulan güneş enerjisi sistemlerinin kurulum maliyeti 25 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Bölgeye hizmet veren firmaların ulaşımı Manavgat üzerinden sağlaması, nakliye masraflarını artırarak özellikle sabit gelirli emeklileri ekonomik olarak zorluyor. Bu bütçeyi ayıramayan aileler ise eski dönemlerdeki gibi löküs lambalarıyla aydınlanmaya devam ediyor.

ALTYAPI EKSİKLİĞİ BÖLGEYİ NASIL ETKİLİYOR?

Akdeniz sahil şeridindeki Alanya ve Manavgat gibi ilçelerden de yoğun göç alan bu yüksek rakımlı bölgeler, sadece hayvancılıkla uğraşanların değil, doğa tutkunları ve kampçıların da uğrak noktası konumunda bulunuyor. Yayla sakinlerinden Mehmet Gün ve Ayşe Demir, artan panel maliyetleri ile buzdolabı gibi temel cihazların çalıştırılamamasının günlük yaşamı ciddi şekilde zorlaştırdığını vurguluyor. Bölge sakinleri ve turizmciler, hem yaşam kalitesinin artması hem de yayla turizminin gelişmesi için temel altyapı hizmetinin bir an önce bölgeye ulaştırılmasını talep ediyor.