​"İLKELERİ VE HALKIN İRADESİNİ SAVUNDUK"

​Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, CHP çatısı altında uzun yıllar boyunca çeşitli kademelerde görev yaptığını belirterek siyasi hayatı boyunca makamları değil, her zaman ilkeleri ve halkın iradesini savunduğunu ifade etti. Siyaseti bir koltuk meselesi olarak görmediğini vurgulayan Akca, milletine hizmet etmeyi ve Cumhuriyet'e sahip çıkmayı temel ilke edindiklerini dile getirdi.

​"BABA OCAĞINA YENİDEN DÖNEBİLMEK İNANCIYLA"

​Son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir yol çizme kararı aldıklarını belirten İlkay Akca, kendisi ve belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP üyeliğinden ayrıldıklarını açıkladı. Açıklamasında, "Bir gün Baba Ocağına yeniden dönebilmek inancıyla yeni bir başlangıca." ifadelerine yer veren Akca, Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır" sözünü hatırlatarak Akseki'ye hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi