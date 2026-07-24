Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel izcilik kampı, Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde başladı. Toros Dağları'nın doğal ortamında kurulan kampa farklı ilçelerden çok sayıda çocuk katılım sağladı.

Yetkililerin aktardığına göre, doğayla iç içe bir ortamda gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılara çeşitli yaşam becerileri kazandırılıyor. İzciler; yön bulma, kampçılık, takım çalışması, liderlik ve çevre bilinci gibi alanlarda uygulamalı eğitimlerden geçiyor. Kamp süresince doğa yürüyüşleri ve çeşitli sportif faaliyetler de düzenleniyor.

AKSEKİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ZİYARET

Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, kamp alanına giderek izci öğrenciler ve eğitmenlerle bir araya geldi. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Akca, çocuklarla sohbet edip kamp deneyimlerini dinledi. Başkan Akca yaptığı değerlendirmede, Toroslar'da dostluk ve dayanışma içinde geçen bu kampın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek öğrencilere verimli bir dönem diledi.

DOĞA KAMPLARI ÇOCUKLARA NE KAZANDIRIYOR?

Teknoloji odaklı günlük yaşamdan uzaklaşan çocuklar, bu tür kamplar sayesinde doğayla doğrudan bağ kurma fırsatı buluyor. Ekranlardan uzak geçirilen bu süreler, çocuklarda sorumluluk alma, paylaşma ve ekip çalışmasına uyum sağlama gibi sosyal becerileri güçlendiriyor. Eğitmenler gözetiminde ve titiz güvenlik önlemleri altında sürdürülen organizasyon, izcilik kültürüyle tanışan çocukların kişisel gelişimine somut katkılar sunuyor.