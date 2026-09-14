Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Nevşehir'de Türkiye ekonomisine dair güncel verileri paylaştı. Bakan Bolat'ın açıklamasına göre, Türkiye'nin milli geliri 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükselirken, kişi başına düşen milli gelir ise 3 bin 600 dolardan 18 bin dolara ulaştı.

Yıl sonu ekonomik hedeflerine değinen Bolat, milli gelirin 1,8 trilyon dolara, mal ve hizmet ihracatının ise 410 milyar dolara çıkmasını beklediklerini bildirdi. İstihdam verilerindeki artışa dikkat çeken Bakan Bolat, çalışan sayısının 20,5 milyon kişiden 32 milyon 362 bin kişiye yükseldiğini aktardı. İşsizlik oranının 39 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiği ve temmuz ayı itibarıyla yüzde 8,1 olarak ölçüldüğü ifade edildi.

KÜRESEL BASKILAR VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu gibi çevre bölgelerde yaşanan jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomi üzerinde baskı yarattığı vurgulandı. Savaş ve çatışma ortamının enerji, petrokimya, gübre, lojistik ve navlun maliyetlerini artırdığını belirten Bolat, bu zorluklara rağmen Türkiye'nin enflasyonla mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti. Açıklamada, enflasyon oranının önceki yüksek seviyelerinden yüzde 31 düzeyine kadar indirildiği bilgisi paylaşıldı.

EKONOMİK HEDEFLERDE YIL SONU BEKLENTİSİ NELER?

Türkiye'nin makroekonomik görünümünde hizmetler, sanayi ve savunma sanayisi sektörleri büyümenin temel itici güçleri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl sadece hizmetler sektöründen elde edilen 125 milyar dolarlık ihracat geliri, yıl sonu hedeflenen 410 milyar dolarlık toplam ihracat hacminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Turizm ve lojistik alanındaki küresel rekabet gücünün artması, kişi başına düşen milli gelirin 20 bin 500 dolara çıkarılması hedefini destekleyen temel faktörler arasında değerlendiriliyor.

NEVŞEHİR'E YENİ KREDİ DESTEĞİ

Nevşehir'in tarım, sanayi ve turizm potansiyeline dikkat çeken Bakan Bolat, kentin 621 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip olduğunu açıkladı. Son 23 yılda kente yaklaşık 50 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını hatırlatan Bolat, 2026 yatırım programı kapsamında 20,5 milyar lira değerinde 32 yeni projenin hayata geçirileceğini duyurdu. Ayrıca, geçen yıl esnafa kullandırılan 936 milyon lira ve bu yılın ilk 8 ayında verilen 523 milyon liralık krediye ek olarak, Nevşehirli esnafa acil ihtiyaçlar kapsamında 175 milyon liralık yeni bir kredi kaynağı gönderileceği açıklandı.