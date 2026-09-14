KAZAKİSTAN Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, TÜRKSOY, Alanya Belediyesi ve Yeni Alanyalılar Platformu iş birliğiyle düzenlenen anma programı, Alanya’da iki kardeş ülke arasındaki gönül bağlarını bir kez daha tazeledi.

BOZKIR EZGİLERİ VE DUYGU DOLU SİNEMA DOKUNUŞU

Saygı duruşu ve açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte ilk olarak Kazak halkının milli sanatında silinmez izler bırakan büyük usta Manarbek Erzhanov’un hayatını, sanat yolculuğunu ve mirasını konu alan özel bir video gösterimi gerçekleştirildi. Anma videosunun ardından sahne alan Karagandı Bölgesi “Arqa Sazy” Etno-Folklor Topluluğu, geleneksel Kazak çalgıları ve dombra icralarıyla salonda adeta bozkır rüzgârları estirdi. Dombra ve vokal sanatçılarının sergilediği performans, izleyenlerden büyük alkış topladı.

ANTALYA BAŞKONSOLOSU'NDAN GÖNÜL KÖPRÜSÜ MESAJI

Etkinlikte konuşma yapan Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeev, Alanya’da böyle anlamlı bir buluşmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Bu etkinlik, Kazak sanatının değerli mirasını Türkiye’deki kardeşlerimize tanıtmak açısından özel bir kültürel buluşmadır. Özellikle Karagandı Bölgesi ‘Arka Sazy’ Etno-Folklor Topluluğu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, bu güzel etkinliğin düzenlenmesine destek veren Düyssen Kurabayuly’na gönülden teşekkür ederim. Bu anlamlı kültürel etkinliğin gerçekleştirilmesine verdikleri değerli desteklerden dolayı Alanya Belediyesi’ne ve yönetimine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böylesi kültürel etkinliklerin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğine inanıyorum. Hepinize güzel ve keyifli bir etkinlik diliyorum. Konserimiz kutlu olsun”

‘TÜRK DÜNYASININ ORTAK MİRASINI YAŞATIYORUZ’

Kazakistan eski Kültür Bakanı ve TÜRKSOY eski Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov ise konuşmasında Manarbek Erzhanov’un Kazak ve Türk dünyası kültür tarihindeki yerine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Manarbek Erjanov, çok yönlü sanat kişiliğiyle Kazak kültür tarihinde özel bir yere sahiptir. Eserlerinde Kazak halkının duygularına, sevinçlerine ve özlemlerine ses olmuş; ardından nesiller boyu yaşayacak değerli bir sanat mirası bırakmıştır. Bugün Karaganda’dan Alanya’ya gelen ‘Arqa Sazy’ topluluğunun bu değerli mirasının bizlerle buluşturması, kültür ve sanatın birleştirici gücünü bir kez daha göstermektedir. Bu buluşmanın Türk dünyası arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlamasını diliyorum. Manarbek Erjanov’un hatırası daima yaşasın. Son olarak, bu konserin gerçekleşmesine katkı sağlayan Alanya Kaymakamlığına, Alanya Belediyesi’ne, Yeni Alanyalılar Platformu Başkanı Yasin Kınay’a ve grubumuza tesisinin kapılarını açan değerli dostum Mustafa Tutar’a çok teşekkür ediyorum."

ÖDÜL TÖRENİ VE ÇEKİLEN TOPLU FOTOĞRAFLA SON BULDU

Konuşmaların, anma videosunun ve Arqa Sazy topluluğunun sunduğu müzik ziyafetinin ardından, organizasyona ve kültür diplomasisine katkıda bulunan isimlere, destekçilere ve sanatçılara teşekkür ödülleri ile plaketleri takdim edildi. Program, protokolden sanatçılara ve davetlilere kadar tüm katılımcıların sahnede buluşarak çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi. (Hüseyin Doğanay)

Kaynak: Haber Merkezi