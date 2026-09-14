TÜRKİYE Voleybol Federasyonu, SMS Grup Efeler Ligi’nde yeni sezonun ilk 4 haftasına ilişkin maç programını belirledi. Açıklanan programa göre ON Hotels Alanya Belediyespor, ilk 4 haftada ikisi Alanya’da, ikisi deplasmanda olmak üzere 4 karşılaşmaya çıkacak.

SEZON SULTANBEYLİ DEPLASMANINDA BAŞLAYACAK

Alanya temsilcisi, sezonun ilk maçında 17 Ekim Cumartesi günü Sultanbeyli Belediyespor’a konuk olacak. Sultanbeyli Belediye Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak ve TVF Voleybol TV’den yayınlanacak. ON Hotels Alanya Belediyespor, sezonun ilk iç saha karşılaşmasına ise 24 Ekim Cumartesi günü çıkacak. İstanbul Gençlik’i 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu’nda ağırlayacak Alanya ekibinin mücadelesi saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma TVF Voleybol TV’den ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE DEPLASMANI, ARDINDAN ZİRAAT BANKKART

Ligin üçüncü haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, 27 Ekim Salı günü Fenerbahçe Medicana ile İstanbul’da karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak. Alanya temsilcisi, açıklanan 4 haftalık programın son maçında ise 31 Ekim Cumartesi günü Ziraat Bankkart’ı konuk edecek. 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın başlama saati 16.00 olarak belirlendi. Mücadele TRT Spor Yıldız’dan yayınlanacak.

İLK 4 HAFTANIN PROGRAMI

1. Hafta | 17 Ekim Cumartesi – 16.00: Sultanbeyli Belediyespor – ON Hotels Alanya Belediyespor / Sultanbeyli Belediye Spor Salonu / TVF Voleybol TV

2. Hafta | 24 Ekim Cumartesi – 16.00: ON Hotels Alanya Belediyespor – İstanbul Gençlik / 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu / TVF Voleybol TV

3. Hafta | 27 Ekim Salı – 19.00: Fenerbahçe Medicana – ON Hotels Alanya Belediyespor / Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu / TRT Spor Yıldız

4. Hafta | 31 Ekim Cumartesi – 16.00: ON Hotels Alanya Belediyespor – Ziraat Bankkart / 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu / TRT Spor Yıldız.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN