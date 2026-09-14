ÇOCUKLARIN spora yönelmesinin derslerini olumsuz etkileyebileceği yönündeki düşüncelere karşı Alanya Belediyespor altyapısından dikkat çekici bir örnek geldi. Voleybol çalışmalarını sürdüren Turar İrgebayev, eğitim hayatındaki başarısıyla da öne çıkarak Dünya Matematik Olimpiyatları’nda ikinci oldu.

KONUKÇU: TURAR’IN BAŞARISI BİR ÖRNEK

Spor ile eğitimin birbirine engel olmadığını belirten Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu, “Altyapımızdaki çocuklarımızın yalnızca sahada değil, eğitim hayatlarında da başarılı olmalarını önemsiyoruz. Sporun kazandırdığı disiplin, sorumluluk ve zaman yönetiminin eğitime de katkı sağladığına inanıyoruz. Turar’ın başarısı bunun çok güzel bir örneği. Kendisini, ailesini ve öğretmenlerini kutluyorum” dedi.

ESEN: SPOR VE EĞİTİM BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR

Alanya Belediyespor Kulüp Müdürü Serdar Esen de altyapıda sporcuların çok yönlü gelişimine önem verdiklerini belirterek, “Çocuklarımızı sadece sporcu olarak değil, hayatın her alanında kendine güvenen bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Spor ve eğitim doğru planlandığında birbirini tamamlayan iki alan. Turar’ın hem voleybolda hem eğitim hayatında gösterdiği gayret bizi ayrıca mutlu etti” diye konuştu.

Kaynak: Alanya Belediyesispor BÜLTEN