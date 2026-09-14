Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Roma karşılaşmasının ardından gündeme gelen istifa söylentilerine ve takıma geri dönüş sürecine açıklık getirdi.

İSTİFA KARARI NASIL ALINDI?

Roma ile oynanan ve 1-1 devam eden müsabaka sırasında tribünlerden atılan su şişesinin kendisine isabet etmesinin ardından büyük üzüntü yaşadığını belirten Kartal, o anki psikolojisini anlattı. Taraftarın kendisini istemediği düşüncesiyle maç sonunda duygusal bir refleks gösterdiğini ifade eden teknik direktör, sürecin devamında sarı-lacivertli yönetimle şeffaf bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı. Yapılan durum değerlendirmesinin ardından herhangi bir sorun kalmadığını ve görevine devam ettiğini bildirdi.

TAKIMIN GERİ DÖNÜŞE TEPKİSİ NE OLDU?

İsmail Kartal'ın açıklamalarına göre, oyuncu grubu bu kararı büyük bir sevinçle karşıladı. Takım içindeki uyumun altını çizen Kartal, futbolcularla aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu vurguladı.

Gaziantep FK deplasmanına yönelik hedeflerini de paylaşan Kartal, sahaya çıkacak her oyuncuya güvendiğini ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirdi. Temel hedeflerinin zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak yola kayıpsız devam etmek olduğunu sözlerine ekledi.