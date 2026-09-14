TÜRKİYE Şampiyonası 9. Etap Puanlı Yol Bisikleti Yarışları’nda Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencileri elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Alanya’yı temsil eden genç sporcular, bisiklet branşındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

YAĞMUR ECRİN TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Yarışlara Türkiye Genel Klasman 1’incisi olarak başlayan Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi 11-A sınıfı öğrencisi Yağmur Ecrin Çolakoğlu, 9. etapta da başarılı performansını sürdürdü. Rakiplerini geride bırakarak etabı birinci sırada tamamlayan Çolakoğlu, Türkiye Şampiyonluğu’na ulaştı.

ELİF ECE DE ŞAMPİYON UNVANIYLA YARIŞTI

Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nin bir diğer başarılı sporcusu 10-A sınıfı öğrencisi Elif Ece Ünlükahraman da organizasyonda yer aldı. Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonu unvanıyla yarışa katılan Ünlükahraman, okulunu Türkiye Şampiyonası’nda temsil etti.

SPORCULAR VE TEKNİK EKİBE TEBRİK

Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen başarılı sonuçların ardından sporcularını ve teknik ekibini kutladı. Genç bisikletçilerin elde ettiği dereceler, okulun spor alanındaki başarılarına da önemli bir yenisini ekledi. (Mine UZUN)