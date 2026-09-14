CORENDON Alanyaspor’un genç futbolcusu Hüseyin Şen, gösterdiği performansla milli takımın dikkatini çekti. Hüseyin Şen, U18 Milli Takımının Portekiz’de katılacağı Uluslararası Porto Turnuvası için açıklanan aday kadroya davet edildi.

PORTEKİZ’DE MİLLİ FORMA İÇİN MÜCADELE EDECEK

29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Portekiz’de gerçekleştirilecek turnuvada U18 Milli Takımı ile birlikte olacak genç futbolcu, Ay-Yıldızlı formayı giymek için mücadele edecek. Uluslararası organizasyon, Hüseyin Şen açısından önemli bir deneyim fırsatı da olacak.

ALANYASPOR’DAN TEBRİK

Alanyaspor Kulübü de genç futbolcusunun milli takım aday kadrosuna davet edilmesinin ardından Hüseyin Şen’i tebrik etti. Turuncu-yeşilli kulüp, genç oyuncusuna milli takım sürecinde ve Uluslararası Porto Turnuvası’nda başarılar diledi.

Alanyaspor altyapısından yetişen genç oyuncular açısından da önemli bir motivasyon kaynağı olan milli davetle birlikte Hüseyin Şen, Portekiz’de hem kulübünü hem de Türkiye’yi temsil etmek için ter dökecek. (Mehmet TUNÇ)