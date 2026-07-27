Rekabet Kurumu'nun resmi onayının ardından, Türkiye genelinde geniş bir perakende ağına sahip olan mobilya markası Vivense'in hisse devir süreci tamamlandı. Kurumun açıklamasına göre, şirketin hisseleri Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ'ye devredildi.

Kemal Erol tarafından 2013 yılında kurulan marka, bu resmi işlemle birlikte kuruluşundan bugüne üçüncü kez el değiştirmiş oldu. Daha önce 2020 yılında şirkete 130 milyon dolarlık büyük bir yatırım gerçekleştiren Actera, elindeki tüm hisseleri devrederek ortaklık yapısından tamamen ayrıldı.

AVRUPA VE TÜRKİYE OPERASYONLARI

Yurt içinde Alanya da dahil olmak üzere toplam 87 mağazayla tüketicilere ulaşan dev mobilya zinciri, fiziksel perakende ağındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, şirketin sadece Türkiye'de değil; Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi çeşitli Avrupa ülkelerindeki operasyonları da yeni yönetim altında kesintisiz olarak devam edecek.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM BEKLENTİSİ

E-ticaret odaklı bir girişim olarak başlayıp yıllar içinde uluslararası bir fiziksel mağazalar zincirine dönüşen markanın, Re-Pie Portföy çatısı altında izleyeceği yeni strateji ekonomi çevrelerince yakından takip ediliyor. Özellikle Actera'nın 130 milyon dolarlık dev yatırım sürecinin ardından gerçekleşen bu kapsamlı el değiştirme hamlesinin, mobilya ve perakende pazarındaki rekabet dinamiklerine olası yansımaları merakla bekleniyor.