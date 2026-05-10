Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 07.14’te Akdeniz’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün Girit Adası açıkları olduğu bildirildi.

Depremin yerin yaklaşık 6.38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Sığ sayılabilecek bir derinlikte oluşan deprem, deniz tabanına yakın noktada meydana geldiği için çevre bölgelerde hafif şekilde hissedilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ve ilgili kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığı öğrenildi.

Akdeniz havzası, Türkiye’nin güney kıyıları ile Yunanistan ve Girit çevresindeki aktif fay hatları nedeniyle sık sık düşük ve orta büyüklükte depremlerin görüldüğü bir bölge olarak biliniyor.

ALANYA VE ANTALYA KIYILARINDA ZAMAN ZAMAN HİSSEDİLEBİLİYOR

Girit açıklarında meydana gelen depremler, büyüklüğüne ve derinliğine bağlı olarak Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi kıyı ilçelerinde zaman zaman hissedilebiliyor. Bu sabah kaydedilen 3.6 büyüklüğündeki sarsıntıyla ilgili olarak bölgeden hissedildiğine dair yaygın bir bildirim yapılmadı.

Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin genellikle yapısal hasara yol açmadığını ancak Akdeniz’deki sismik hareketliliğin düzenli olarak takip edildiğini belirtiyor.

AFAD DEPREM BİLGİLERİ ANLIK OLARAK PAYLAŞIYOR

Vatandaşlar, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri AFAD’ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. Özellikle Akdeniz’deki sarsıntılar, Antalya kıyılarında yaşayan vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.