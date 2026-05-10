Elazığ’da yaşanan olay, gençler arasındaki anlaşmazlıkların ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu. 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl, yaşıtı olduğu belirtilen E.A.B. ile arasında çıkan tartışmanın ardından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Elazığ merkez Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Doruk Efe Bingöl ile E.A.B. arasında bir süredir devam eden borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, çevrede bulunanların müdahalesine fırsat kalmadan kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre E.A.B., yanında taşıdığı bıçakla Doruk Efe Bingöl’e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Doruk Efe Bingöl, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASI YETERSİZ KALDI

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Bingöl’ün ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Genç yaşta gelen acı haber, Elazığ’da büyük üzüntü yarattı.

Doruk Efe Bingöl’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçmayan E.A.B., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheli çocuğun emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmasını sürdürüyor. Olayın, taraflar arasında daha önce yaşanan anlaşmazlıkların devamı olup olmadığı da araştırılıyor.

Yaşları henüz 16 olan iki çocuğun karıştığı bu olay, gençler arasında yaşanan sorunların zamanında çözülememesinin ne kadar ağır sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gösterdi.