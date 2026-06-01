İstanbul Ataşehir’de bulunan ve uzun yıllardır Türkiye’de modern perakendeciliğin simge noktalarından biri olarak gösterilen İçerenköy CarrefourSA Hipermarketi, 18 Mayıs 2026 itibarıyla hizmet vermeyi bıraktı. Yaklaşık 33 yıldır faaliyet gösteren mağazanın kapanması, hem müşteriler hem de sektör temsilcileri arasında geniş yankı uyandırdı.

TÜRKİYE’DE MODERN PERAKENDENİN SİMGELERİNDENDİ

1993 yılında açılan İçerenköy CarrefourSA, Türkiye’de hipermarket konseptinin öncülerinden biri olarak kabul ediliyordu. Geniş satış alanı, farklı ürün kategorileri ve toplu alışveriş anlayışıyla özellikle İstanbul Anadolu Yakası’nda uzun yıllar önemli bir alışveriş merkezi işlevi gördü.

Mağaza yalnızca bir market değil, aynı zamanda Türkiye’de organize perakendenin gelişim sürecinde sembol haline gelen noktalardan biri olarak değerlendiriliyordu.

KAPANMA SÜRECİNDE YÖNETİM KRİZİ İDDİASI

Edinilen bilgilere göre mağaza ilk etapta teknik nedenlerle hizmete ara verdi. Ancak daha sonra mağaza girişine asılan bilgilendirmede, City’s İstanbul AVM yönetimi kaynaklı sorunlar nedeniyle ürün kabul işlemlerinin gerçekleştirilemediği ve bu durumun tedarik süreçlerini doğrudan etkilediği belirtildi. Bu nedenle mağazada satış faaliyetleri durma noktasına geldi.

Kapanma sürecinin uzamasıyla birlikte çok sayıda müşteri alışveriş yapamaz hale gelirken, sosyal medya üzerinden de çeşitli tepkiler paylaşıldı. Özellikle düzenli alışveriş yapan bölge sakinleri, mağazanın uzun süre kapalı kalmasına ilişkin belirsizlikten şikayet etti.

BAYRAM ÖNCESİ TESLİMATLARDA AKSAMA YAŞANDI

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hazırlanan ürün paketleri ve bayram kolilerinin dağıtımında da aksamalar yaşandığı öğrenildi. Şirketin bazı teslimatları farklı CarrefourSA şubeleri üzerinden yönlendirdiği belirtildi.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE DİKKATLER BU GELİŞMEYE ÇEVRİLDİ

İçerenköy mağazasının kapanması, son dönemde perakende sektöründe yaşanan dönüşüm tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Büyük metrekareli hipermarketlerin geleceği, değişen tüketici alışkanlıkları ve maliyet baskıları sektörün temel gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Öte yandan CarrefourSA cephesinde 2026 yılı içerisinde yaşanan ortaklık ve hisse devri süreci de sektör tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayında yapılan açıklamada, CarrefourSA hisselerinin büyük bölümünün Yeni Mağazacılık AŞ’ye devrine yönelik anlaşma imzalandığı duyurulmuştu.