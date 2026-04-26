Antalya’nın Alanya ilçesinde 27 Nisan 2026 Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Dağıtım şirketinin yaptığı açıklamaya göre kesintinin nedeni, şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları. Özellikle günlük yaşam, esnaf faaliyetleri ve turizm hizmetleri açısından kritik olan bu kesinti, belirli saat aralıklarında etkisini gösterecek.

KESİNTİ NEDENİ VE SAAT ARALIĞI

Yetkililer, kesintinin planlı bakım ve altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında yapılacağını belirtti. Çalışmaların sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra tamamlanması planlanıyor. Kesinti saatleri mahalleye göre farklılık gösterebilir.

ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

27 Nisan Pazartesi günü Alanya’da elektrik kesintisinden etkilenmesi beklenen mahalleler şu şekilde sıralanıyor:

Kesinti Tarihi : 2026-04-27 11:00:00 - 14:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ HACET ADLİYE,MERKEZ HACET Mah. ADLİYE Cd,MERKEZ HACET Mah. ALAİYE Cd,MERKEZ HACET SULTANİYE bölgeleri



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-27 09:00:00 - 16:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ UĞRAK Mah. D-400 KARAYOLU,MERKEZ YENİKÖY Mah. MURATDAMI Sk.,MERKEZ İMAMLI HANDERESİ 1,MERKEZ İMAMLI Mah. HANDERESİ 1 Sk.,MERKEZ İMAMLI Mah. İMAMLI ÖZKAN Sk.;ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ ILICA Mah. KÖSELER Sk.,MERKEZ ILICA Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ KAHYALAR ADNAN MENDERES,MERKEZ KAHYALAR ATATÜRK,MERKEZ KARALAR,MERKEZ KARATEPE Mah. AKKAYA Sk.,MERKEZ KARATEPE Mah. KIZILBELEN Sk.,MERKEZ SUGÖZÜ,MERKEZ YENİKÖY,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ŞAHİNLER bölgeleri



Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-27 09:00:00 - 16:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ UĞRAK Mah. D-400 KARAYOLU,MERKEZ YENİKÖY Mah. MURATDAMI Sk.,MERKEZ İMAMLI HANDERESİ 1,MERKEZ İMAMLI Mah. HANDERESİ 1 Sk.,MERKEZ İMAMLI Mah. İMAMLI ÖZKAN Sk.;ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ ILICA Mah. KÖSELER Sk.,MERKEZ ILICA Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ KAHYALAR ILICA,MERKEZ KAHYALAR KABACA,MERKEZ KAHYALAR Mah. ADNAN MENDERES Cd,MERKEZ KAHYALAR Mah. BAKIRCIOĞLU Sk.,MERKEZ KARALAR,MERKEZ KARATEPE Mah. AKKAYA Sk.,MERKEZ KARATEPE Mah. KIZILBELEN Sk.,MERKEZ SUGÖZÜ,MERKEZ YENİKÖY,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ŞAHİNLER bölgeleri



Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-27 09:00:00 - 16:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ UĞRAK Mah. D-400 KARAYOLU,MERKEZ İMAMLI HANDERESİ 1,MERKEZ İMAMLI Mah. HANDERESİ 1 Sk.,MERKEZ İMAMLI Mah. İMAMLI ÖZKAN Sk.;ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ KAHYALAR ILICA,MERKEZ KAHYALAR Mah. 21030.,MERKEZ KAHYALAR Mah. BAKIRCIOĞLU Sk.,MERKEZ ŞAHİNLER Mah. YUNT-1 Sk. bölgeleri



Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-27 09:30:00 - 16:30:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,617109 SARAY,617148 SARAY,MERKEZ KIZLAR PINARI METEOROLOJİ,MERKEZ KIZLAR PINARI Mah. ANAHTAR ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ KIZLAR PINARI Mah. METEOROLOJİ Sk.,MERKEZ KIZLAR PINARI TÜRKMENBAŞI,MERKEZ SARAY 960,MERKEZ SARAY ALIŞ,MERKEZ SARAY Mah. SEVİNDİK Sk.,MERKEZ SARAY Mah. YASEMİN Sk. bölgeleri



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-27 09:00:00 - 10:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ KARGICAK 102.,MERKEZ KARGICAK MEHMET AKİF ERSOY,MERKEZ KARGICAK Mah. OĞUZHAN Cd bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-27 10:00:00 - 11:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ MAHMUTLAR 117 NOLU,MERKEZ MAHMUTLAR 119 NOLU,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 117 NOLU Sk.,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 120 NOLU Sk. bölgeleri



Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-27 11:30:00 - 12:30:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ KESTEL Mah. ÇÖKELE Sk. bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-27 13:30:00 - 14:30:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ TOSMUR 22102,MERKEZ TOSMUR Mah. 22103 Sk.,MERKEZ TOSMUR Mah. AYDOĞAN Sk.,MERKEZ TOSMUR ÇOMRUK bölgeleri



Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-27 14:30:00 - 15:30:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ OBA 18,MERKEZ OBA 20,MERKEZ OBA Mah. 18 Sk.,MERKEZ OBA Mah. 20 Sk. bölgeleri



Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-27 16:30:00 - 17:30:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ CİKCİLLİ 207,MERKEZ CİKCİLLİ 208,MERKEZ CİKCİLLİ Mah. 208 Sk. bölgeleri



Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması