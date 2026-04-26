

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği, beklenmedik bir güvenlik olayıyla gündeme geldi. Programa katılan ABD Başkanı Donald Trump, salonda silah seslerinin duyulmasının ardından korumaları tarafından hızla dışarı çıkarıldı. Olay, ABD’de üst düzey etkinliklerde güvenlik protokollerini bir kez daha tartışmaya açtı.

SALONDA KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Yemeğin devam ettiği sırada duyulan silah sesleri, davetliler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Görgü tanıklarının aktardığına göre, güvenlik ekipleri saniyeler içinde müdahale ederek salonu kontrol altına aldı. Gizli Servis (Secret Service) ajanları, Başkan Trump’ı güvenli bir şekilde alandan uzaklaştırdı. Olayın hemen ardından salona giriş-çıkışlar durdurulurken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. İlk belirlemelere göre olayın hedefinin doğrudan Trump olup olmadığına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

TRUMP’TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, olay sonrası yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, silahlı saldırganın gözaltına alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler.” Yetkililer, saldırganın kimliği ve olayın motivasyonuna ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olay, ABD’de özellikle başkanın katıldığı organizasyonlarda uygulanan güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği, her yıl çok sayıda gazeteci, siyasetçi ve davetliyi bir araya getiren yüksek profilli etkinlikler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bu tür organizasyonlarda alınan çok katmanlı güvenlik önlemlerine rağmen, kalabalık ve açık katılımlı yapılar risk oluşturabiliyor.