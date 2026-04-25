İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma sisteminin değişeceğini ve 2027’den itibaren fazla mesai ücretinin ödenmesinin planlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’da düzenlenen basın buluşmasında emniyet teşkilatını yakından ilgilendiren yeni düzenlemeleri açıkladı. Polislerin çalışma saatleri ve özlük haklarına ilişkin uzun süredir gündemde olan değişikliklerde önemli bir aşamaya gelindi.

12/36 MESAİ SİSTEMİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Bakan Çiftçi, polislerin çalışma düzenini doğrudan etkileyecek 12 saat çalışma, 36 saat dinlenme sistemine geçiş için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile mutabakata varıldığını söyledi. Bu modelin hayata geçmesiyle birlikte polislerin iş-özel hayat dengesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Çiftçi, polis okullarından mezun olacak yaklaşık 10 bin yeni personelin sisteme dahil edilmesiyle bu dönüşümün daha hızlı uygulanabileceğini belirtti.

2027’DE FAZLA MESAİ ÜCRETİ BAŞLIYOR

Polislerin uzun süredir talep ettiği fazla mesai ücreti konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Bakan Çiftçi, 12/36 sistemine geçilmesi halinde 2027 yılından itibaren fazla çalışma ücretlerinin ödenebileceğini açıkladı.

Ancak bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Strateji Başkanlığı’nın onayının gerektiği ifade edildi.

İSTANBUL’DAKİ POLİSLERE LOJMAN PROJESİ

Çiftçi, özellikle büyükşehirlerde görev yapan polislerin yaşadığı barınma sorununa da değindi. İstanbul’da görev yapan emniyet personeli için lojman projesi başlatılacağını duyurdu.

Projeyle birlikte polisler için konut satın alınarak lojman olarak tahsis edilmesi planlanıyor. Bu adımın ilk etapta İstanbul’da başlayacağı belirtildi.

MAAŞ EŞİTLEMESİ ŞİMDİLİK GÜNDEMDE DEĞİL

Jandarma ile polis arasında gündeme gelen maaş eşitlemesi konusuna da değinen Çiftçi, bunun için kapsamlı bir yasal düzenleme ve ciddi bütçe gerektiğini söyledi.

Mevcut ekonomik şartlar ve bütçe yükleri nedeniyle bu düzenlemenin kısa vadede hayata geçirilmesinin zor olduğu ifade edildi.