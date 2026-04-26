Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 25 Nisan 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçlandı. Türkiye genelinde milyonlarca kişinin takip ettiği çekilişte, büyük ikramiye tutarı dikkat çeken seviyeye ulaştı.

BÜYÜK İKRAMİYE 922 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye 922.425.137 TL olarak açıklandı. Son dönemde art arda devreden ikramiye, bu rakamla birlikte Çılgın Sayısal Loto tarihinin en yüksek ödüllerinden biri olarak öne çıktı.

Yüksek ikramiye, Antalya ve Alanya’da da şans oyunu bayilerinde hareketliliği artırdı. Özellikle turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bölgedeki satışlarda gözle görülür bir artış yaşanıyor.

25 NİSAN 2026 KAZANAN NUMARALAR

Çekilişte kazandıran numaralar şu şekilde açıklandı:

27 - 70 - 10 - 64 - 90 - 63

Joker Numara: 61

SüperStar Numara: 10

Resmi dağılım sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ikramiyenin kaç kişiye isabet ettiği netlik kazanacak.

ALANYA’DA ŞANS OYUNLARINA İLGİ ARTIYOR

Yüksek ikramiyeler, özellikle Alanya ve çevresinde şans oyunu bayilerine olan ilgiyi artırıyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgede, büyük çekiliş haftalarında kuyruklar oluşabiliyor.

Yeni çekiliş için geri sayım başlarken, oyuncular bir sonraki büyük ikramiyenin peşine şimdiden düşmüş durumda.