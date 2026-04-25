Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayı sektör beklentileri raporunun yayımlanmasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, halkın yüzde 51,56 seviyesine yükselen enflasyon beklentisinin temelinde küresel jeopolitik riskler yatıyor.

Bakan Şimşek, 28 Şubat tarihinde patlak veren ve 40 gün boyunca devam eden çatışmaların enerji piyasalarındaki dengeleri değiştirdiğini aktardı. Bu durumun sadece yurt içinde değil, küresel çapta bir enflasyonist baskı yarattığı ifade edildi. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon beklentilerinde bozulmaya yol açtığı belirtildi.

PETROL ŞOKU VE KÜRESEL ETKİ

Yaşanan petrol fiyat şokunun makroekonomik etkilerine değinen Şimşek, savaşın tetiklediği maliyet artışlarının enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu bildirdi. Rasyonel politikalardan taviz verilmeyeceğini vurgulayan Bakan, fiyat istikrarının kalıcı refah ve sürdürülebilir büyüme için ön koşul olduğunu hatırlattı.

ALANYA EKONOMİSİNE MUHTEMEL YANSIMALARI

Küresel enerji maliyetlerindeki bu dalgalanma ve yüzde 51,56'lık enflasyon beklentisi, Alanya gibi turizm ve tarıma dayalı bölgelerde yakından takip ediliyor. Özellikle seracılık faaliyetleri ve turizm taşımacılığında akaryakıt giderlerinin temel maliyet kalemi olması, petrol şokunun yerel piyasalardaki fiyatlamalara olası yansımasını gündeme getiriyor.

Ekonomi yönetimi, dış kaynaklı bu şoklara rağmen enflasyonu kontrol altına alma hedefine bağlılığını sürdürüyor. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik adımların kararlılıkla uygulanacağı yinelenirken, piyasaların gözü önümüzdeki dönemde atılacak makroekonomik adımlara çevrildi.