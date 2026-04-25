Cumhurbaşkanı Kararı ile katı amonyum nitrat ve monoamonyum fosfat ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin tarımsal girdi maliyetleri üzerindeki baskısını hafifletmeyi amaçlıyor.

Küresel gübre tedarikinin kilit noktalarından olan bölgedeki çatışmalar ve lojistik aksaklıklar, enerji ile ticaretin yanı sıra tarımsal üretimi de doğrudan etkiledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali ve küresel tedarik zincirindeki bozulmalar nedeniyle artan maliyetlere karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

SPEKÜLATİF FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI ÖNLEM

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, gıda ve tarım sektöründe arz güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Açıklamada, piyasalardaki spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ile üretici ve tüketici refahının dengeli bir biçimde korunmasının temel öncelik olduğu bildirildi. Daha önce üre, azotlu ve kompoze gübrelerde de benzer bir adım atılarak vergi yükü kaldırılmıştı.

Bakanlık, tedarik süreçlerinin ve fiyat hareketlerinin anlık olarak izlendiğini duyurdu. Tarım sektörünün mevsimsel ihtiyaçlarının dikkate alındığı vurgulanarak, iç ve dış piyasalarda oluşabilecek olumsuz senaryolara karşı gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceği aktarıldı.

ALANYA TARIMINA OLASI YANSIMALARI

Alanya'da yoğun olarak yürütülen örtü altı tarım, muz ve avokado üretiminde gübre maliyetleri en önemli gider kalemleri arasında yer alıyor. Alınan bu vergi sıfırlama kararının, bölgedeki seracıların ve tropikal meyve üreticilerinin girdi maliyetlerini düşürmesi açısından yakından takip ediliyor. Yüksek maliyet baskısının azalması, Alanya pazarındaki taze tarım ürünlerinin tüketiciye daha uygun şartlarda ulaşmasına muhtemel bir etki sağlayabilir.