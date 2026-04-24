Finansal analist İslam Memiş, son dönemde kripto para piyasasında öne çıkan “meme coin” projelerine yönelik sert uyarılarda bulundu. Bu tür varlıklarda yaşanan ani değer kayıplarına dikkat çeken Memiş, yatırımcıların yüksek riskli işlemlere karşı temkinli olması gerektiğini vurguladı.

“BU, SOYGUNUN RESMİ RAKAMI”

Memiş, bazı dijital varlıkların lansman sürecinde yüksek beklentiyle piyasaya sunulduğunu ancak kısa sürede ciddi değer kaybı yaşadığını belirtti. Örnek olarak, 100 bin liralık yatırımın 820 liraya kadar gerilediğini ifade eden Memiş, bu durumun yatırımcı açısından büyük bir kayıp anlamına geldiğini söyledi.

Kripto piyasalarında özellikle sosyal medya etkisiyle öne çıkan projelerin öngörülemez ve manipülasyona açık olduğuna dikkat çeken Memiş, bireysel yatırımcıların bu tür varlıklarda dikkatli hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

KÜRESEL GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

Piyasaların yönünde küresel gelişmelerin belirleyici olduğunu belirten Memiş, özellikle Orta Doğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin enerji ve emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Brent petrolün 106-108 dolar bandında seyrettiğini ifade eden Memiş, altın ve gümüşte ise baskının sürdüğünü belirtti. Ons altının yüksek seviyelerde kalmasına rağmen piyasada temkinli bir hava olduğunu dile getirdi.

BORSA İSTANBUL İÇİN POZİTİF BEKLENTİ

Tüm küresel belirsizliklere rağmen Borsa İstanbul için olumlu beklentisini koruyan Memiş, yıl sonuna ilişkin dikkat çeken bir tahmin paylaştı. Analist, BIST 100 endeksinin 16.000 ile 20.000 puan aralığına yükselebileceğini öngördüğünü söyledi.

Özellikle uluslararası yatırımcı ilgisinin artabileceğine işaret eden Memiş, İngiltere’nin İstanbul Borsası’nı tanıması ve vergi düzenlemeleri gibi gelişmelerin bu süreçte etkili olabileceğini belirtti.