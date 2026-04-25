Alanya Belediyesi, ilçe sınırları içindeki kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında geniş çaplı bir yıkım süreci başlatıyor. Yayımlanan ihale ilanına göre, ruhsatsız veya mevzuata aykırı olarak inşa edilen toplam 483 bin 205,12 metrekarelik yapının kaldırılması hedefleniyor.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden duyurulan 2026/721541 kayıt numaralı ihale, 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Süreç, Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Teklifler yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek olup, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 7 gün içinde yer teslimi yapılarak sahadaki çalışmalara fiilen başlanacak.

200 GÜNLÜK YIKIM TAKVİMİ

İhaleyi kazanan yüklenici firmanın işlemleri tamamlaması için 200 takvim günü süresi bulunuyor. İlan detaylarında, isteklilerin teklif ettikleri bedelin en az yüzde 3'ü oranında geçici teminat sunması gerektiği ve teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 120 gün olduğu aktarıldı. Yalnızca yerli firmaların katılımına açık olan süreçte, son 15 yıl içinde teklif bedelinin yüzde 50'si oranında iş deneyimi şartı aranıyor. Ayrıca B/III grubu işler ile inşaat mühendisliği ve mimarlık diplomaları benzer iş deneyimi kapsamında değerlendirilecek.

İMAR DİSİPLİNİ VE KENT ESTETİĞİNE ETKİSİ

Yarım milyon metrekareye yaklaşan bu hacim, Alanya genelinde inşaat ve emlak sektöründeki ruhsatlandırma süreçlerinin sıkı bir denetime tabi tutulduğunu gösteriyor. Özellikle turizm kenti imajı ve kent estetiği açısından büyük önem taşıyan bu müdahalenin, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve imar disiplininin sağlanması noktasında ilçenin fiziksel çehresine doğrudan yansıması bekleniyor.