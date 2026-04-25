Antalya'nın önemli turizm ve gayrimenkul merkezlerinden Alanya'da, 2026 yılının ilk çeyreğine ait konut satış verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ilçedeki konut satışları 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 20,8 oranında gerileme kaydetti. Yılın ilk üç ayında ilçe genelinde toplam 3 bin 320 konut el değiştirdi.

TÜİK verilerine yansıyan kayıtlarda aylık satış istatistikleri detaylandırıldı. Kayıtlara geçen verilere göre ocak ayında bin 473, şubat ayında bin 527 ve mart ayında bin 454 satış rakamları belirtilirken; aynı döneme ait diğer istatistiklerde ocak ayında bin 55, şubatta bin 156 ve mart ayında bin 109 konut satıldığı aktarıldı. Yabancıya yapılan satışlar ise 795 olarak kayıtlara geçti. 2025 yılı ilk çeyreğinde bin 4 olan spesifik satış kalemleriyle karşılaştırıldığında, genel tabloda belirgin bir daralma yaşandığı görüldü.

DÜŞÜŞÜN TEMEL NEDENLERİ NELER?

Uzmanların aktardığına göre, yaşanan bu gerileme sadece yerel dinamiklerden değil, makroekonomik piyasa koşullarından da doğrudan etkileniyor. Artan inşaat maliyetleri ve zorlaşan kredi finansman koşulları, yerli alıcının talebini baskılıyor. Bununla birlikte, yabancı yatırımcılara yönelik ikamet ve vatandaşlık düzenlemelerindeki değişikliklerin de pazarın daralmasında belirleyici bir rol oynadığı ifade ediliyor.

ALANYA EKONOMİSİNE MUHTEMEL ETKİSİ NASIL OLACAK?

İnşaat ve emlak sektörü, turizmle birlikte Alanya ekonomisinin en önemli itici güçleri arasında yer alıyor. Yabancı yerleşik nüfusun talebindeki bu azalmanın, ilçedeki yeni inşaat projelerinin hızını ve yerel esnafın ticari hacmini etkilemesi muhtemel bir senaryo olarak yakından takip ediliyor. Sektör temsilcileri, piyasadaki mevcut yavaşlamanın önümüzdeki yaz sezonu dinamikleriyle nasıl şekilleneceğini gözlemliyor.