Washington ve Tahran arasındaki siyasi kriz, küresel finans piyasalarında yeni bir cephe açılmasına neden oldu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Senato'da yaptığı döviz likiditesi açıklamalarının ardından, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf yatırımcılara yönelik doğrudan bir mesaj yayımladı.

Reuters'ın aktardığına göre, Bakan Bessent Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği ekonomik dalgalanmalar sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve bazı Asya ülkelerinin swap hattı talep ettiğini doğruladı. Bessent, bu mekanizmanın dolar fonlama piyasalarındaki düzeni korumak ve müttefik ülkelerin ellerindeki ABD varlıklarını düzensiz biçimde piyasaya sürmesini engellemek için değerlendirildiğini bildirdi.

İRAN'DAN GİZLİ KOTA İDDİASI VE UYARI

Bu hamleye sosyal medya üzerinden yanıt veren Kalibaf, Washington yönetiminin piyasalarda kapalı kapılar ardında kısıtlamalar uyguladığını öne sürdü. İranlı yetkili, kurumsal yatırımcıların satış işlemlerine tek haneli gizli kotalar getirildiğini iddia ederek, bazı varlık sahiplerinin işlem yapamadığını savundu. Bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmayan bu iddialar, savaşın ekonomik boyutunun derinleştiğini gösteriyor.

Kalibaf'ın küresel yatırımcılara yönelik, "Gerilim tırmanırsa kapı kapanır. Açıkken çıkın" şeklindeki sözleri piyasalarda dikkat çekti. ABD'nin finansal kırılganlığına vurgu yapan Kalibaf, karşı tarafın asıl cephe hattının tahvil getiri eğrisi olduğunu savundu. İran devlet televizyonu Press TV de bu durumu, savaşın şiddetlenmesi halinde yatırımcıların ABD varlıklarından çıkışının zorlaşacağı yönünde bir ikaz olarak aktardı.

ALANYA EKONOMİSİNE MUHTEMEL ETKİLERİ

Küresel piyasalarda doların seyrini ve enerji fiyatlarını doğrudan etkileme potansiyeli taşıyan bu gerilim, döviz hareketlerine duyarlı yerel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Alanya gibi döviz girdisinin hayati önem taşıdığı turizm bölgelerinde, uluslararası finansal şokların döviz kurları üzerindeki olası yansımaları dikkatle izleniyor.

Öte yandan, enerji fiyatlarında yaşanabilecek olası şoklar sadece turizm sektörünü değil, yerel tarımı da ilgilendiriyor. Bölgedeki seracılık faaliyetleri ile muz ve avokado üreticileri, küresel krizlerin akaryakıt ve gübre gibi tarımsal girdi maliyetlerine yansıma ihtimalini göz önünde bulunduruyor.