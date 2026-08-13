Bartın’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmeyi planlayan vatandaşları ve tatilcileri yakından ilgilendiren bir karar alındı. Bartın Valiliği, kentte bulunan 11 plajda 3 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kararın vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

YASAK 14 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

Alınan karar doğrultusunda denize girme yasağı 14 Ağustos 2026 Cuma günü başlayacak ve 16 Ağustos 2026 Pazar günü sona erecek.

Böylece 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde belirlenen plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Olumsuz hava koşullarının denizde oluşturabileceği tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli davranması ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması istendi.

11 PLAJDA DENİZE GİRMEK YASAK

Bartın Valiliğinin açıkladığı karar kapsamında denize girmenin yasaklandığı plajlar şöyle sıralandı:

Güzelcehisar Plajı, Hatipler Plajı, İnkumu Plajı, Kızılkum Plajı, Mugada Plajı, Bozköy Plajı, Çakraz Plajı, Göçgün Plajı, Kapısuyu Plajı, Karaman Plajı ve Tekkeönü Plajı.

Söz konusu plajlarda üç günlük süre boyunca denize girilmemesi gerektiği bildirildi.

VALİLİKTEN CAN GÜVENLİĞİ UYARISI

Valilik, kararın temel amacının yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek olduğunu vurguladı. Özellikle olumsuz hava şartlarının etkili olduğu dönemlerde denizde meydana gelebilecek tehlikeler nedeniyle vatandaşların yapılan uyarılara uymalarının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Denize girme yasağının bulunduğu tarihlerde vatandaşların görevlilerin ikazlarını dikkate almaları ve yasak kapsamındaki plajlarda denize girmemeleri istendi.

HAFTA SONU PLANLARI ETKİLENECEK

Üç günlük yasak, hafta sonunu Bartın sahillerinde geçirmek isteyen vatandaşların planlarını da etkileyecek. Kentin farklı noktalarındaki popüler plajları kapsayan karar, 16 Ağustos Pazar günü de uygulanmaya devam edecek.

Yetkililer, vatandaşların ve bölgeye gelen tatilcilerin can güvenliği açısından alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Bartın’daki 11 plajda denize girme yasağı 14-15-16 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak.