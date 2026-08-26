25-29 AĞUSTOS tarihleri arasında düzenlenecek festivalin açılış konserine klasik müziğe ilgi duyan çok sayıda sanatsever katıldı. Birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği gecede, sanatçıların performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı. Konser boyunca salonu dolduran sanatseverler, müziğin eşsiz atmosferini hep birlikte yaşarken, festivalin ilk gününde sanat ve müzik dolu özel bir akşam geride bırakıldı.

GENÇ MÜZİSYENLERE SAHNE VE EĞİTİM FIRSATI

Klasik müziğin farklı disiplinlerini Alanya’da sanatseverlerle buluşturmayı amaçlayan festival; konserlerin yanı sıra atölye çalışmaları, ustalık sınıfları ve öğrenci konserleriyle genç müzisyenlere de önemli fırsatlar sunuyor. Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde genç sanatçılar, alanında deneyimli müzisyenlerle çalışma imkânı bulacak, bilgi ve deneyimlerini geliştirecek. Öğrenci konserleriyle genç yetenekler sahne deneyimi kazanırken, festivalin farklı etkinlikleri klasik müziğin daha geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağlayacak.

FESTİVAL PROGRAMI

26 Ağustos – 14.00-18.00 Keman Ustalık Sınıfı – Berna Sanat 18.30: Öğrenci Konseri

27 Ağustos – 19.30 Festival Oda Müziği Konseri – Alanya Kültür Merkezi B Salonu

28 Ağustos – 18.00 Klasik Piyano Konseri – ImWomanBoutiqueClub

FİNAL KIZILKULE’DE

Festivalin finali ise Alanya’nın en önemli tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Kızılkule’de gerçekleştirilecek. 29 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30’da düzenlenecek kapanış konserinde neoklasik müziğin seçkin örnekleri sanatseverlerle buluşacak. Tarihi Kızılkule’nin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek kapanış konseriyle festivalin unutulmaz bir final yapması hedefleniyor.

ALANYA’NIN KÜLTÜR-SANAT HAYATINA ULUSLARARASI KATKI

Alanya Belediyesi ve Yeni Alanyalılar Platformu’nun kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına önemli bir katkı sunan festival, farklı ülkelerden ve kültürlerden müzisyenleri Alanya’da buluşturuyor. Festival aynı zamanda kentin uluslararası kültür-sanat etkinlikleri açısından sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkarılmasına da katkı sağlıyor. Klasik müziğin evrensel dili aracılığıyla farklı kültürleri bir araya getiren Alanya Uluslararası Klasik Müzik Festivali, konserleri ve eğitim programlarıyla 29 Ağustos’a kadar Alanya’nın farklı noktalarında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN