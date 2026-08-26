ALANYA Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurulu, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in yanı sıra kamu kurumlarının müdür ve temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, meslek odaları, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile muhtarların katılımıyla Kaila Beach Hotel’de gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel kurulun divan başkanlığına Faruk Nafiz Koçak, divan üyeliklerine ise Haydar Uyar, Minel Güneşoğlu ve Gaye Aktay oy birliğiyle seçildi.

ÖZCAN: ORTAK PAYDAMIZ ALANYA

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, geride kalan dönemde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirirken yeni dönemin hedeflerine ilişkin de önemli mesajlar verdi. Kentlilik bilinci, ortak akıl, katılımcılık ve iş birliğinin çalışmalarının temelini oluşturduğunu belirten Özcan, Alanya’nın geleceği söz konusu olduğunda farklı görüşlerin aynı masa etrafında buluşmasının önemine dikkat çekti. Özcan, “Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Ancak Alanya’nın geleceği söz konusu olduğunda aynı masa etrafında buluşabilmek, birbirimizi dinlemek ve birlikte çözüm üretebilmek zorundayız” dedi. Geride bırakılan dönemde kentin farklı kesimlerine yönelik çok sayıda çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Özcan, Alanya Kent Konseyinin Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulunda yer aldığını, ayrıca Akdeniz Kent Konseyleri Birliği’nin kuruluşuna öncülük ederek Kurucu Başkanlığını üstlendiğini hatırlattı. Yeni dönemde daha katılımcı, kapsayıcı ve bilimsel veriyi esas alan çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten Özcan, Alanya Kent Konseyinin herhangi bir kişi, kurum ya da grubun değil, kentte yaşayan herkesin Kent Konseyi olduğunu vurguladı. Özcan, konuşmasını “Ortak Paydamız Alanya” ifadeleriyle sürdürdü.

ÖZÇELİK: EN ÖNEMLİ PAYDAŞLARIMIZDAN BİRİ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de genel kurulda yaptığı konuşmada kent yönetiminde katılımcılığın ve ortak aklın önemine dikkat çekti. Kent Konseyinin Alanya için önemli bir paydaş olduğunu belirten Özçelik, “Alanya Kent Konseyi, kentimizdeki en önemli paydaşlarımızdan biridir” dedi. Kent Konseyinin hazırlayarak Belediye Meclisine sunduğu görüş ve önerileri önemsediklerini ifade eden Özçelik, “Kent Konseyimizin Belediye Meclisimize sunduğu tavsiye kararlarını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Hazırlanan çalışmaların belediyemizin karar süreçlerine önemli katkılar sunduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı. Kent Konseyinin Alanya’yı bölgesel ve ulusal platformlarda temsil etmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Özçelik, Başkan Nurhan Özcan ve Kent Konseyi bileşenlerine teşekkür etti. Alanya Belediyesi olarak ortak akıl, katılımcılık ve iş birliği anlayışıyla Kent Konseyinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

FAALİYET RAPORU OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından Alanya Kent Konseyinin geride kalan dönemde gerçekleştirdiği çalışmaların yer aldığı Faaliyet Raporu genel kurul üyelerinin görüşüne sunuldu. Kadın, gençlik, erişilebilirlik, çevre, turizm, tarım, kentlilik bilinci, sosyal yaşam ve yerel demokrasi başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilen çalışmaların aktarıldığı faaliyet raporu, yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. Faaliyet raporunun kabul edilmesinin ardından Alanya Kent Konseyi Başkanlığı seçimine geçildi. Seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Nurhan Özcan, delegelerin tamamının oyunu alarak oy birliğiyle yeniden Alanya Kent Konseyi Başkanı seçildi. Özcan’ın yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından yeni dönem Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu seçimleri gerçekleştirildi. Blok liste halinde yapılan oylamada her iki kurulun listeleri de oy birliğiyle kabul edildi.

YÜRÜTME KURULU BELLİ OLDU

Divan Başkanımız Faruk Nafiz Koçak’ın yaptığı açıklama ile Alanya Kent Konseyi Müşterek Yürütme Kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Mevlüt Uyar (ALKÜ – Alaaddin Keykubat Üniversitesi), Burçin Ünal (Alanya Üniversitesi), İzzet Köseoğlu (ALTAV – Alanya Turizm Tanıtma Vakfı), Hasan Yeniacun (ALTSO – Alanya Ticaret ve Sanayi Odası), Ali Boz (ALTİD – Alanya Turistik İşletmeciler Derneği), Ali İhsan Özdemir (ALESO – Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası), Velittin Yenialp (ABBO – Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası), Süleyman Dalabasmaz (Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği), Abdullah Akbaş (Harita Mühendisleri Odası Alanya Temsilciliği), Emrah Yılmaz (İnşaat Mühendisleri Odası Alanya Temsilciliği), Tahir Göktepe (Alanya Ziraat Odası), Kerim Yılmaz (TÜRSAB – Türkiye Seyahat Acentaları Birliği), Emrah Cezirioğlu (ALSİAD – Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği), Ömer Göker (ALKOD – Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği), Mehmet Zafer Peker (ALDOSK – Alanya Doğa Sporları Kulübü), İbrahim Barış Başar (AGC – Alanya Gazeteciler Cemiyeti), Mustafa Bayrak (Hisariçi Mahalle Muhtarlığı), Ali Akkaya (Alanya Şoförler Odası), Murat Levent Koçak (ALSAV – Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı), Ferit Kesen (Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti), İhsan Erman Kaptanoğlu (Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcisi), Erkan Demirci (Şehir Plancıları Odası Temsilcisi) ve İbrahim Saraç (Turizm Danışma Bürosu) olarak yer aldı.

Müşterek Yürütme Kurulu’nun doğal üyeleri ise Genel Sekreter, Genel Koordinatör, Gençlik Meclisi Başkanı, Kadın Meclisi Başkanı ve Engelsiz Kent Meclisi Başkanından oluşuyor. Yürütme Kurulu aday listesinin yedek üyeleri arasında ise Veteriner Hekimleri Odası Alanya Temsilciliği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Muz Üreticileri Birliği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eczacılar Odası Alanya Temsilciliği, Sosyal Demokrasi Derneği, Diş Hekimleri Odası Alanya Temsilciliği, Alanya Elektrikçiler Odası, Alanya Minibüsçüler Odası, Alanya Rotary Kulübü, Cumhuriyet Eğitim Vakfı, Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği, Alanya Belediyespor Kulübü, Kleopatra Otelciler Birliği, HOTED, Alanya Derneği, Akdeniz Yiyecek İçecek Yöneticileri Derneği ve Trafik Eğitim Derneği bulunuyor.

ALANYA’NIN GELECEĞİ İÇİN 7 TAVSİYE KARARI

Genel kurulun önemli gündem maddelerinden birini ise Alanya Kent Konseyi tarafından hazırlanan tavsiye kararları oluşturdu. Çevreden su yönetimine, kent ikliminden gençliğe, erişilebilirlikten plaj temizliğine kadar farklı alanları kapsayan 7 tavsiye kararının Alanya Belediye Meclisine gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen tavsiye kararları kapsamında Alanya Yağmur Suyu Hasadı ve Gri Su Eylem Planının hazırlanması, Alanya Kent Ağaçları Envanteri ile Gölge ve Isı Haritasının oluşturulması, “Suyunu Doldur Alanya” Plastik Azaltım ve Su Dolum Noktaları Projesinin hayata geçirilmesi, Alanya Gençlik ve Sanat Sokağı Projesinin hayata geçirilmesi, doğu ve batı bölgelerine yeni engelsiz halk plajları kazandırılması, farklı engel gruplarına yönelik çok amaçlı engelsiz spor merkezi oluşturulması ve Alanya plajlarının temizliği için ortak organizasyon modeli oluşturulması yer aldı.

ÖZCAN’DAN TEŞEKKÜR

Dilek ve temenniler bölümünün ardından yeniden söz alan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, kendisine ve yeni dönem kurullarına gösterilen güven nedeniyle genel kurul üyelerine teşekkür etti. Yeni dönemde de farklı görüşleri aynı masa etrafında buluşturan, kentin bütün kesimlerinin söz sahibi olabildiği bir Kent Konseyi anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirten Özcan, “Birlikte yönetiyoruz, biz birlikte güçlüyüz” anlayışıyla birlikte üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Alanya Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurulu, yeni dönemin Alanya’ya ve Kent Konseyine hayırlı olması temennilerinin ardından çekilen genel kurul hatıra fotoğrafıyla sona erdi.