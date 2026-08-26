ALANYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) acil servisinde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Acil serviste bekleyen hasta ve hasta yakınları, saatlerdir doktor göremediklerini öne sürerek duruma tepki gösterdi; bazı vatandaşlar bekleyişi cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

"EKRANLARDA ÇAĞRI YOK" İDDİASI

Görüntülerde acil servis bekleme alanının tamamen dolu olduğu görülüyor. Bekleyen hasta yakınları, muayene sıralarının ilerlemediğini ve çağrı ekranlarında uzun süredir yeni hasta çağrısı görünmediğini iddia etti.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan yoğunluğun nedenine ilişkin hastane yönetiminden veya Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden henüz bir açıklama yapılmadı.