ANTALYA İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevini yürüten ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay Engin Burak Mindivanlı, görev değişikliği dolayısıyla Alanya’ya veda etti.

Bu kapsamda Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret eden Albay Mindivanlı, Kaymakam Öztürk ile bir süre görüşerek yeni görev yeri öncesinde vedalaştı.

ALANYA’DAKİ HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Alanya Kaymakamlığı’nda gerçekleşen görüşmede, Mindivanlı’nın Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcılığı döneminde Alanya ve bölgede yürütülen güvenlik çalışmalarına sunduğu katkılar değerlendirildi.

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar ve Alanya’ya sunduğu hizmetlerden dolayı Jandarma Albay Engin Burak Mindivanlı’ya teşekkür etti.

YENİ GÖREV YERİ TUNCELİ

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Mindivanlı’nın yeni görevinde önemli bir sorumluluk üstleneceğini belirten Kaymakam Öztürk, kendisine başarı dileklerini iletti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen veda ziyareti, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi. Jandarma Albay Engin Burak Mindivanlı’nın önümüzdeki süreçte Tunceli İl Jandarma Komutanı olarak görevini sürdüreceği belirtildi. (Hüseyin DOĞANAY)