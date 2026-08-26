SON DAKİKA Antalya’da Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

ANTALYA’DA YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada, Antalya Kepez'de yapılan aramada ele geçirilen 37 klasörlük mali ve örgütsel arşivin saklanması sürecinde rol aldığı belirlenen Alanya’lı Mali işlerden sorumlu Mehmet Akay Antalya sorumlusu Ramazan Bayen Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 2 Şüphelinin üzerindeki cep telefonlarına el konulurken Antalya Adliyesine çıkartılan Mehmet Akay ve Ramazan Bayen Nöbetçi Mahkemece Suç Örgütü Kurmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde gerçekleştirilen aramada; hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanaklarının bulunduğu 37 klasör ele geçirildi. Yürütülen çalışmalarda, söz konusu evrakların saklanması sürecinde Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Alanyalı olan Mehmet Akay'ın rol aldığı belirlendi.

BELGELERİN SAKLANMASI İÇİN TALİMAT VERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Mehmet Akay'ın, örgüte ait söz konusu evrakların saklanacağı yere götürülmesi konusunda talimat verdiği ve belgelerin saklanması sürecinde aktif rol aldığı tespit edildi.

Firari olarak aranan Akay'ın yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, şüphelinin yeri Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla belirlendi.

FİRARİ ŞÜPHELİ KORKUTELİDE YAKALANDI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda Mehmet Akay, Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde bir yakınına ait ikamette yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste gerçekleştirilen aramada, cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

DİJİTAL MATERYAL İLE 37 KLASÖR KARŞILAŞTIRILACAK

Ele geçirilen dijital materyal ile daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması için inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca belgelerin hangi amaçla saklandığı, bu süreçte talimat veren ve hareket eden diğer kişilerin kimler olduğu ile örgütün mali yapılanmasının tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Mehmet AL