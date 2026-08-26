Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde Ankara'da düzenlenen çalıştayda, Türkiye'nin elektrik altyapısını dijitalleştirecek Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) projesinin detayları paylaşıldı. 1 Mart itibarıyla başlatılan dönüşüm süreciyle birlikte, ülke genelindeki sayaçların uzaktan erişilebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

EPDK

Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Deniz Daştan'ın aktardığı verilere göre, proje kapsamında bu yıl 1,2 milyon, 2027'de 1,6 milyon ve 2028'de 600 bin olmak üzere toplam 3,4 milyon PRO tipi akıllı sayaç sahada yerini alacak. Şu ana kadar kurulumu tamamlanan 21 bin PRO tipi sayaç, 41 bin EKO tipi sayaçla entegre şekilde çalışıyor. Dağıtım şirketlerinin kurulum takvimlerindeki farklılıklar nedeniyle sürecin hızlandırılması ve yıl sonu hedeflerinin yakalanması planlanıyor.

HEDEF 16 MİLYON KULLANICIYI İZLEMEK

Kurulacak yeni nesil PRO tipi sayaçların EKO tipi cihazlarla irtibatlandırılması sonucunda ilk etapta 8 milyon kullanıcıya doğrudan erişim sağlanacak. 2026 ve 2027 yıllarında devreye alınacak sistemlerle birlikte tedarik sürekliliği ve teknik kalite parametreleri anlık olarak ölçülecek. Bu altyapı sayesinde toplam 16 milyon kullanıcının veri takibi şebeke üzerinden yapılabilecek. Kırsal bölgelerdeki aboneler ise radyo frekansı (RF) ve elektrik hattı üzerinden haberleşme (PLC) teknolojileriyle sisteme dahil edilecek.

AKILLI SAYAÇLAR TÜKETİCİYE NE SAĞLAYACAK?

TEDAŞ ve ELDER yetkililerinin de vurguladığı üzere MASS, sadece bir cihaz değişimi değil, uçtan uca bir dijital ekosistem olarak kurgulanıyor. Tüketiciler, uzaktan okuma teknolojisi sayesinde fiziksel okuma hatalarından etkilenmeyecek ve şebeke kaynaklı arızalar merkezden anında tespit edilebilecek. Ayrıca geliştirilen özel mobil uygulama, 31 Ağustos'ta 6 dağıtım şirketinde pilot olarak, 5 Ekim'de ise Türkiye genelinde canlı olarak kullanıma sunulacak.