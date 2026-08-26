Süper Lig'e dönme mücadelesi veren Antalyaspor'da transfer sevinci kısa sürdü. Geçtiğimiz perşembe günü FIFA'daki 16 sorunlu dosyayı çözerek transfer tahtasını açan Akdeniz temsilcisi, yalnızca 6 gün sonra yeni bir yaptırımla karşılaştı.

Yasağın kalktığı kısa dönemde kulüp yönetimi hızla harekete geçerek kadrosunu güçlendirdi. Bu süreçte Güray Vural, Ufuk Akyol, Pedrinho, Ahmet Sağat ve Francis Nzaba'nın lisans işlemleri tamamlandı. Son olarak Esenler Erokspor'dan Ömer Faruk Beyaz'ın renklerine bağlandığı kamuoyuna duyuruldu.

YENİ CEZANIN DETAYLARI BELLİ Mİ?

Transfer hareketliliği sürerken FIFA sistemine yansıyan yeni verilere göre kulübe 6 dosyadan daha ceza geldi. Sisteme yüklenen bu yeni dosyaların içeriği ve alacaklıların kimler olduğu konusunda kulüp cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Mevcut yaptırımın kaldırılabilmesi için yönetimin söz konusu 6 dosyadaki borçları ödemesi gerekiyor. Ödemelerin tamamlanmasının ardından sistemdeki yasağın kalkacağı ve kulübün yeniden oyuncu tescil edebileceği aktarıldı.