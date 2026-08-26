Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 7 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin otopsi kayıtları yeniden incelemeye alındı.

Başsavcılığın açıklamasına göre otopsiye ait video görüntüleri, Adli Tıp Kurumu uzmanı bir profesör tarafından incelendi.

BİLİRKİŞİ ÖLÜMÜ “ŞÜPHELİ” OLARAK DEĞERLENDİRDİ

25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda Denizolgun’un ölümünün “şüpheli” olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bu tespitin ardından şikâyet edilen Alihan Kuriş ile diğer şüpheliler hakkında ilk aşamada “adam öldürme” suçu kapsamında soruşturmaya devam edilmesine karar verildi.

Söz konusu karar, şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir suç veya mahkûmiyet bulunduğu anlamına gelmiyor. Soruşturma kapsamında ölümün nedeni ve olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen kişilerin olası sorumlulukları araştırılıyor.

2016 YILINDAKİ ADLİ TIP RAPORU DA MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 17 Ekim 2016 tarihli raporu oluşturuyor.

Bu raporda Denizolgun’un ölümünün “beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm” olduğu değerlendirilmişti. Yeni bilirkişi incelemesinde ölümün “şüpheli” olarak değerlendirilmesi üzerine 2016 tarihli rapor ve raporun hazırlanma süreci de soruşturma kapsamına alındı.

Raporda imzası bulunan doktorlarla ilgili hususların da incelendiği bildirildi.

OTOPSİ VİDEOSUYLA İLGİLİ YAZIŞMALAR ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma dosyasındaki bir diğer önemli konu ise otopsi görüntülerinin temin edilme süreci oldu.

Başsavcılığın 24 Şubat, 1 Haziran ve 14 Temmuz 2026 tarihlerinde otopsi video kaydının gönderilmesini istediği, bu taleplere kaydın bulunmadığı yönünde yanıt verildiği belirtildi.

Ancak 18 Ağustos 2026 tarihinde görüntülerin bulunduğunun bildirilerek kayıtların başsavcılığa gönderildiği aktarıldı.

Bu süreç nedeniyle ilgili Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında ilk etapta “resmi belgede sahtecilik” suçu yönünden soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

FETHİ KABİR SONUÇLARI BEKLENİYOR

Başsavcılık, Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.

Dosya kapsamında fethi kabir işleminin sonuçlarının yanı sıra Adli Tıp Kurumu ile gerçekleştirilen yazışmaların inceleneceği belirtildi.

Denizolgun’un ölümünün ardından olaya ilk müdahaleyi gerçekleştiren Riva Polis Merkezi tarafından gönderilen bilgi ve belgeler de soruşturma dosyasında değerlendirilecek.

HTS KAYITLARI İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında HTS kayıtlarının da incelenmesi planlanıyor. Böylece ölüm öncesi ve sonrasındaki iletişim trafiğinin dosya açısından önem taşıyan bölümlerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerçekleştirilen yazışmalar da yürütülen soruşturma kapsamında ele alınacak.

DENİZOLGUN 2016 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun, 7 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetmişti. Dönemin Adli Tıp raporunda ölüm nedeni beyin kanamasına bağlı doğal ölüm olarak değerlendirilmişti.

Yaklaşık 10 yıl sonra yürütülen soruşturma kapsamında otopsi görüntülerinin yeniden incelenmesi ve 25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda ölümün “şüpheli” olarak değerlendirilmesi, dosyanın kapsamının genişletilmesine neden oldu.